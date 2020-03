Năm hiểu lầm phổ biến về smartphone

Tốc độ USB TypeC nhanh hơn microUSB

Được phát triển sau, nhiều quan niệm cho rằng USB Type C có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn microUSB. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đúng vì còn phụ thuộc vào chuẩn giao thức. Nếu cổng USB Type C vẫn dùng giao thức USB 2.0, tốc độ của nó vẫn chỉ ở mức 480 Mb/giây thay vì 5.000 Mb/giây (5 Gb/giây) như USB 3.0 hoặc cao hơn. Hiện Asus Zenfone 6 hay Realme X2 Pro có cổng USB Type C nhưng vẫn dùng chuẩn USB 2.0. Ảnh: Androidauthority.