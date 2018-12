Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, khách hàng sử dụng gói Net Free của MyTV Net sẽ được xem thêm các kênh VTV1 HD, VTV2 HD, VTV3 HD, VTV6 HD. Ngoài ra, khách hàng sử dụng gói này còn được xem miễn phí 90 kênh truyền hình trong nước và các nội dung giải trí như phim, ca nhạc, Karaoke, thể thao, livestream...trong mục Miễn phí.

Gói Net Free của truyền hình My TV sẽ có thêm bốn kênh HD miễn phí trong thời gian diễn ra World Cup.

"Việc mở thêm bốn kênh HD miễn phí trong thời gian diễn ra World Cup phần nào thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong mục tiêu mang tới cho khán giả của MyTV Net một hình thức giải trí trực tuyến tương tác cao và chất lượng ngay trên các thiết bị thông minh", đại diện VNPT chia sẻ. "Đến với MyTV Net, khách hàng sẽ có những giờ phút thư giãn bên gia đình và người thân. MyTV không chỉ tận dụng thế mạnh hạ tầng của Tập đoàn VNPT để truyền tải tín hiệu chất lượng cao và ổn định mà còn đầu tư nội dung phong phú và 100% có bản quyền".

Hiện MyTV Net cung cấp 145 kênh truyền hình trong nước và quốc tế, chất lượng cao, bao gồm các thể loại phim, thể thao, tin tức, thời sự, ca nhạc... có bản quyền 100%. Ngoài ra, dịch vụ còn có hàng nghìn giờ phim lẻ, phim bộ, TV show, thiếu nhi, âm nhạc...với chất lượng lên tới 4K; livestream các chương trình giải trí, thể thao,... như giải võ thuật tổng hợp MMA Brave 9, Brave 10; chương trình ca nhạc The band by VinaPhone, NEX by VinaPhone; Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA- Chung kết Miền Tây; Giải NBA - The Finals (Chung kết toàn quốc).

MyTV Net hỗ trợ đa nền tảng với số lượng kênh phong phú.

Chỉ cần một tài khoản duy nhất, khách hàng có thể thưởng thức các kênh truyền hình chất lượng cao, truyền hình xem lại và các dịch vụ giải trí đa dạng khác như phim truyện theo yêu cầu, các show truyền hình, clip âm nhạc... có bản quyền trên các thiết bị thông minh như smart TV, smart box, điện thoại thông minh, máy tính bảng...có kết nối Internet.

Ngoài gói Net Free miễn phí, khách hàng có thể lựa chọn Net Flexi (50.000 đồng mỗi tháng) hoặc gói Phim đặc sắc (30.000 đồng mỗi tháng) để thưởng thức các chương trình truyền hình hấp dẫn hơn và những bộ phim "bom tấn" mới, cũng như sử dụng các chức năng tương tác chỉ có trên MyTV Net như xem lại các chương trình truyền hình đã phát trong 24 giờ, tua đi tua lại...

Để giúp khách hàng trải nghiệm MyTV Net không bị gián đoạn và tiện lợi hơn, MyTV Net đã mở thêm kênh thanh toán trực tuyến qua ứng dụng VNPT Pay. Người dùng có thể thanh toán cước dịch vụ MyTV Net mọi lúc, mọi nơi với một tài khoản ngân hàng đã được đăng ký Internet Banking. Tải ứng dụng thanh toán online miễn phí tại https://vnptpay.vn/app.

Để cài đặt MyTV Net, khách hàng có thể thực hiện theo các cách sau:

- Cách 1: Tải qua website: https://mytvnet.vn/tai-ve

- Cách 2: Tải qua App store/CH Play

- Cách 3: Scan qua QR Code Thông tin chi tiết, khách hàng truy cập website, fanpage của MyTV Net hoặc liên hệ tổng đài 1900.1866

Mai Thương