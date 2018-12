Theo Reuters, hành động của Bộ Tư pháp Mỹ là nhằm thu thập thông tin phục vụ cho cuộc điều tra sau khi phát hiện một thành viên của MS13 sử dụng Facebook Messenger để trao đổi thông tin bí mật. MS13 là băng đảng tội phạm có nguồn gốc Trung Mỹ, được coi là một trong những nhóm tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, chuyên buôn bán ma túy, hãm hiếp, buôn người... có ngoại hình với những hình xăm đặc trưng trên cơ thể.

Ứng dụng Messenger được mã hóa đầu cuối nội dung trò chuyện của của người dùng.

Tuy nhiên, phía Facebook từ chối yêu cầu. Mạng xã hội lớn nhất thế giới cho rằng Messenger đã mã hóa đầu cuối, chỉ có người dùng mới biết được nội dung tin nhắn và khi gọi điện với nhau (cả gọi thoại và gọi video) còn họ không thể can thiệp.

Hiện các tài liệu liên quan đến yêu cầu của Bộ Tư pháp đang được niêm phong tại California (Mỹ) nên chưa có các thông tin chi tiết. Tuy nhiên, nguồn tin mô tả rằng giữa Facebook và chính phủ Mỹ đang "cực kỳ căng thẳng" sau khi mạng xã hội này không tuân thủ yêu cầu.

Trường hợp này tương tự Apple năm 2015, khi FBI yêu cầu phải mở khóa chiếc iPhone của thủ phạm xả súng tại San Bernardino, California. Apple từ chối. Cả hai suýt kéo nhau ra tòa nhưng sau đó FBI đã tìm ra bên thứ ba có thể mở khóa chiếc iPhone này.

Theo The Verge, trường hợp đòi giải mã cuộc nói chuyện trên Messenger của Bộ Tư pháp Mỹ phức tạp hơn do việc mã hóa hoàn toàn là thuật toán riêng của Facebook, không ai có thể can thiệp. Nhưng nếu không mở khóa, mạng xã hội sẽ đối mặt với một cuộc xung đột chính trị với chính quyền.

Tổng thống Trump từng lên án gay gắt những tội ác của MS13, gọi các thành viên của băng đảng này "thú vật". MS13 cũng là một phần của chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp do ông đề xuất. Trong vụ mở khóa iPhone, Tổng thống Mỹ từng có hành động chỉ trích Apple, thậm chí kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của công ty. Điều đó có thể lặp lại với Facebook.

Thế nhưng, giới phân tích cho rằng nếu giải mã, Facebook sẽ tạo ra tiền lệ "đáng báo động" trong việc xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của công dân. Nó cũng tạo điều kiện cho chính phủ Mỹ có thể can thiệp vào tất cả ứng dụng mà họ muốn trong tương lai.

Bảo Lâm