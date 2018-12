"Nếu bạn dự định dùng điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc thiết bị điện tử khác, hãy cẩn thận, bất kỳ dữ liệu nào trên các thiết bị đó cũng có thể được truy cập bởi chính phủ Nga hoặc các tội phạm mạng", William Evanina, Giám đốc Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời là nhân viên của FBI phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

"Các doanh nhân, chính trị gia có nhiều rủi ro nhất nhưng ngay cả những công dân bình thường cũng có thể là mục tiêu của các hành động này", William nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng mỗi người nếu cảm thấy không thực sự cần thiết, hay để thiết bị điện tử của mình ở nhà, dùng một chiếc hoàn toàn mới nếu cần và tháo pin lúc không sử dụng khi đến Nga xem World Cup 2018.

Không chỉ Mỹ, Anh cũng đưa ra cảnh báo với các công dân của mình cẩn thận với nạn tội phạm mạng khi quyết định đến Nga.

Mỹ, Anh cho rằng nguy cơ smartphone bị hack tại World Cup 2018 là rất lớn.

Theo The Guardian, Trung tâm an ninh mạng quốc gia của Anh cho biết đã cung cấp đủ các thông tin tư vấn cần thiết cho Liên đoàn bóng đá Anh trước khi họ khởi hành đến Nga chuẩn bị cho World Cup. Các cầu thủ nổi tiếng của Anh cũng được cho là mục tiêu hàng đầu của giới tội phạm mạng. Họ được nhắc nhở nên cẩn thận trong mọi tình huống và không an toàn 100% ngay cả khi đang ở trong căn phòng của chính mình.

Cảnh báo đến từ những cơ quan an ninh hàng đầu của Anh, Mỹ nhận được sự ủng hộ của giới chuyên gia. Patrick Wardle, chuyên gia hàng đầu về bảo mật cá nhân cho biết ông luôn cẩn thận trong việc sử dụng các thiết bị điện tử khi du lịch đến Nga. "Nếu chúng bị tấn công, tôi phải đảm bảo rằng nó không gây ra hậu quả nào nghiêm trọng", Patrick nói.

World Cup 2018 sẽ khai mạc tại Nga vào hôm nay, ngày 14/6.

Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, FBI cũng đã khuyên người dùng Mỹ nên khởi động lại các bộ định tuyến (router) cho văn phòng nhỏ hoặc hộ gia đình. Thủ phạm đứng sau vụ việc cũng được cho là tin tặc đến từ Nga.

Các cáo buộc nhắm vào Nga gần đây của Mỹ và phương Tây chủ yếu liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và sự kiện Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) cùng năm. Việc người dân Anh đã bỏ phiếu đa số để tiến hành Brexit cũng như ông Trump vượt qua đối thủ nặng ký được cho là "có bàn tay của hacker Nga với sự hậu thuẫn từ chính phủ Nga", theo Newsweek.

Tuy nhiên, cho tới nay, Trump và các nhà lãnh đạo của chiến dịch Brexit luôn phủ nhận mọi tác động dù là nhỏ nhất liên quan hacker Nga.

Tuấn Hưng