Chính quyền Tổng thống Trump có thể yêu cầu các công ty sản xuất thiết bị 5G đặt nhà máy bên ngoài Trung Quốc do lo ngại an ninh.

Chính phủ Mỹ lo lắng khi các công ty viễn thông trong nước sử dụng thiết bị từ các công ty Trung Quốc để phát triển mạng 5G. Thậm chí, họ đang cân nhắc yêu cầu các thiết bị di động 5G hoạt động tại Mỹ không được sản xuất ở Trung Quốc, theo Wall Street Journal.

Các quan chức Mỹ cũng đang bắt đầu đặt vấn đề với các công ty viễn thông và báo cáo đánh giá năng lực sản xuất thiết bị định tuyến bên ngoài Trung Quốc sẽ được đưa ra muộn nhất vào tháng 10.

Một triển lãm về 5G được tổ chức tại Trung Quốc. Ảnh: CNBC

Động thái mới dự kiến gây thêm áp lực cho các nhà sản xuất phần cứng, có thể buộc Nokia và Ericsson phải có chiến lược mới nếu muốn tiếp tục cung cấp thiết bị cho Mỹ - thị trường lớn nhất thế giới về thiết bị và dịch vụ viễn thông.

Theo CNet, Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận.

Đã có những lo ngại chính phủ Trung Quốc có thể yêu cầu các nhà máy, đơn vị cung cấp chèn mã độc, đặt "cửa hậu" (backdoor) vào thiết bị phần cứng của Mỹ. Bằng cách này, chính quyền Bắc Kinh có thể giám sát, theo dõi chính phủ và các cá nhân tại Mỹ.

Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy Trung Quốc can thiệp vào phần cứng của Mỹ. Tháng 10/2018, Bloomberg đăng báo cáo điều tra cho biết Trung Quốc dùng chip nhỏ bằng hạt gạo, cài vào máy chủ do Super Micro sản xuất để xâm nhập 30 công ty Mỹ từ 2015. Super Micro phủ nhận thông tin nhưng đã chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc như một cách trấn an khách hàng.

Tổng thống Donald Trump ngày 15/5 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới công nghệ, cấm các công ty nước này làm ăn với những công ty bị coi là rủi ro an ninh. Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc, bị đưa vào danh sách đen, khiến Google, Microsoft, ARM... cùng một loạt hãng công nghệ lớn khác ngừng hoặc hạn chế kinh doanh.

