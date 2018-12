Muôn kiểu làm smartphone 'tai thỏ' của các hãng công nghệ

iPhone Xs, Xs Max và iPhone Xr



Bộ ba iPhone mới ra mắt của Apple vẫn giữ nguyên kích thước, tỷ lệ phần "tai thỏ" so với iPhone X ra mắt năm ngoái. Theo Businessinsider, phần khuyết của màn hình này không xấu nhưng so với các smartphone Android trong năm 2018, nó quá to và chiếm nhiều diện tích màn hình. Dù vậy, cách xử lý với "tai thỏ" vẫn được Apple thực hiện vào hàng tốt nhất hiện nay. Hãng chia các thông báo như cột sóng, pin, Wi-Fi và pin đều ở hai bên. Nhiều hãng như Xiaomi, Asus cũng học theo cách này.