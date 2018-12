Từ ngày 6/6 đến 4/7, FPT Shop tung ra chương trình "Trùm giá rẻ - Vô địch khuyến mãi" giảm giá hàng loạt sản phẩm. Theo đó, 10.000 smartphone Masstel N406 bán với giá chỉ 899.000 đồng, máy tính bảng chính hãng có giá chưa tới 2 triệu đồng.

Samsung Galaxy S6 Edge Plus giảm 5 triệu, từ 19,99 triệu xuống còn 14,99 triệu đồng. Galaxy S6 giảm 3 triệu, từ 14,49 triệu còn 11,49 triệu đồng. Galaxy Tab S2 8 inch từ 11,99 triệu, giảm 2 triệu còn 9,99 triệu đồng. Huawei G7 Plus có giá 6,69 triệu, thay vì bán 8,99 triệu như trước, tặng thêm thẻ cào 200.000 đồng

Laptop chính hãng Lenovo Ideapad 100s hoặc Asus E200HA giá chưa đến 5 triệu đồng. Người mua còn tham gia vòng quay may mắn với 100% cơ hội hoàn tiền từ 100.000 đến 500.000 đồng với hầu hết laptop.

Khách mua trả góp tại FPT Shop nhận tài trợ 100% lãi suất cho các sản phẩm Galaxy S7 Edge, Galaxy S6, Galaxy A7 (2016), Sony Xperia C4 Dual, Xperia M5 Single, Oppo F1 Plus, Mobiistar Prime X, Dell N3558, HP Pavilion 15, Asus K501LB… Người mua có thể sở hữu nhiều sản phẩm mà không cần trả trước như Galaxy J5/J7 (2016), Galaxy Tab A6 7-inch, Huawei GR5, Huawei G7 Plus, HTC One ME, HTC One E9, Coolpad Max Lite, Coolpad Fancy, ZTE Blade Wave 3, Lenovo Vibe K5…

Chỉ từ 741.000 đồng một tháng, khách hàng có thể sở hữu các sản phẩm của Apple như iPhone 5s, iPhone 6s, 6s Plus 16GB, iPhone SE, iPad mini 2 Wi-Fi thông qua hình thức trả góp không cần trả trước. Những ai mua trả thẳng iPhone 6s, 6s Plus, iPad Pro 9,7 inch nhận phiếu mua hàng trị giá từ 300.000 đến 12 triệu đồng.

Nhân dịp Euro 2016, FPT Shop cùng Samsung thực hiện chương trình dự đoán kết quả các trận đấu với nhiều giải thưởng gồm 2 chuyến du lịch Pháp, 64 TV Samsung 32 inch, 49 inch và LED 55 inch. Để tham gia chương trình này, khách hàng chỉ cần truy cập website đăng ký tài khoản và dự đoán kết quả trước mỗi trận đấu để tích điểm. Nhiều điểm cộng thêm cho người chơi khi mua bất kỳ sản phẩm Samsung nào trong thời gian diễn ra Euro. Giải thưởng dành cho những ai có điểm tích lũy cao nhất.

Ngoài ra, FPT Shop còn giới thiệu ốp lưng chính hãng đa dạng về kiểu dáng với giá từ 68.000 đồng. Đối với bao da, ốp lưng chính hãng Apple, Samsung hoặc bao da ốp lưng có giá dưới 100.000 đồng, mức giảm 10% và 20% áp dụng cho khách mua 2 sản phẩm trở lên. Tất cả sạc dự phòng và thẻ nhớ đều đồng loạt giảm 200.000 đồng và 68.000 đồng.

Sản phẩm mua tại FPT Shop là hàng chính hãng, được đổi trả miễn phí trong 30 ngày.

