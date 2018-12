Hiện nay, chỉ có các dòng smartphone cao cấp mới có khẩu độ lớn (f/1.9, f/1.8, f/1.7), còn smartphone tầm trung hay phổ thông đều có khẩu độ nhỏ (f/2.2, f/2.0). Trong khi đó, chỉ số megapixel lại không có sự khác biệt quá lớn giữa dòng điện thoại cao cấp và tầm trung.

Về cơ bản, megapixel chính là số điểm ảnh có trong một bức ảnh. Còn khẩu độ chính là độ mở (to hay nhỏ) của màn trập để ánh sáng đi vào (nhiều hay ít). Chẳng hạn, với 2 smartphone có cùng chỉ số megapixel thì loại nào có khẩu độ lớn hơn (tức là chỉ số f nhỏ hơn, như f/1.9 lớn hơn so với f/2.0 hoặc f/2.2) thì sẽ chụp được hình sáng hơn, nhất là khi chụp trong nhà, chụp lúc trời tối. Khẩu độ lớn cũng giúp hình chụp không bị nhòe, nhiễu vì ánh sáng vào nhiều sẽ giúp ống kính hoạt động nhanh hơn, giảm thời gian phơi sáng, do đó hạn chế các yếu tố nhiễu.

Đa số người dùng smartphone hiện nay chụp ảnh để chia sẻ lên mạng xã hội hoặc chiếu trên màn hình TV độ nét full HD, 4K nên chỉ số megapixel không còn nhiều ý nghĩa. Bởi vì ngay cả smartphone, tablet hay TV với màn hình full HD 1080p thì độ phân giải hình ảnh lớn nhất mà nó hỗ trợ chỉ là 2 megapixel. Với các màn hình chưa hỗ trợ full HD (chỉ 720p) thì chỉ cần 1,3 mrgapixel là đủ. Ngay cả màn hình smartphone, TV hỗ trợ 4K thì ảnh độ phân giải 8 megapixel là vừa tầm.

Hình ảnh có độ phân giải 4,7 megapixel bên trên không khác gì nhiều so với hình ảnh có độ phân giải 13 megapixel bên dưới.

Không chỉ vậy, số megapixel lớn còn khiến cho bộ nhớ (thẻ nhớ) của điện thoại mau đầy, pin mau hết. Vì megapixel lớn sẽ dẫn đến dung lượng file hình lớn (khoảng 5MB một hình), gấp đôi dung lượng mỗi file hình có megapixel cần thiết. Điều này gây tốn gấp đôi thời gian lưu xuống bộ nhớ, dẫn đến pin nhanh hết. Số megapixel lớn chỉ thực sự hữu ích khi người dùng cần in ảnh hay cắt ảnh.

Với 2 smartphone có cùng chỉ số megapixel cũng như các chỉ số phụ khác, chiếc nào có khẩu độ càng lớn sẽ cho bức ảnh sáng và sắc nét hơn. Lý do là camera có khẩu độ lớn sẽ mở màn trập lớn để cho nhiều ánh sáng đi vào nên hình ảnh chụp được sẽ sáng và sắc nét. Điều này cũng tương tự như mắt người càng mở to thì càng thấy rõ cảnh vật thay vì mờ ảo lúc mở mắt he hé.

Việc dùng công cụ đẩy khẩu độ lên cao so với thực tế cũng không đơn giản như cách làm với megapixel. Phải mất một khoảng thời gian để máy ảnh xử lý làm sáng các điểm ảnh bằng thuật toán, điều này sẽ ngốn pin và làm nóng máy. Chính vì vậy các hãng công nghệ như Samsung chỉ đưa khẩu độ lớn vào những smartphone cao cấp như Galaxy S7, Galaxy S7 edge hay mới nhất là Galaxy Note7. Còn tất cả các loại smartphone tầm trung mới chỉ trang bị khẩu độ f/2.2 hoặc f/2.0.

Khẩu độ f/1.9 giúp những bức hình chụp trong nhà của Galaxy J (2016) sáng và sắc nét. Chọn mua smartphone có chỉ số megapixel không quá lớn nhưng sở hữu khẩu độ lớn sẽ cho chất lượng hình sắc nét, bộ nhớ lâu đầy và lâu hết pin.

Với lợi thế công nghệ, Samsung trang bị ống kính khẩu độ cao cho các phiên bản cao cấp. Không chỉ thế, hãng còn đưa khẩu độ f/1.9 vào cả camera trước và sau ở dòng tầm trung như Galaxy J (2016), giúp tăng lượng ánh sáng đi vào ống kính máy ảnh lên đến 34%. Đồng thời việc tích hợp đèn LED tăng cường ánh sáng cho phép người dùng sở hữu những bức hình đẹp trong điều kiện thiếu sáng không kém những mẫu "dế" đắt tiền. Dự kiến trong tháng 9 tới Samsung sẽ đưa về Việt Nam mẫu Galaxy J7 Prime, sẽ có khẩu độ f/1.9 cho cả 2 camera trước và sau.

Minh Trí