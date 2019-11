Trung QuốcMột phụ nữ dùng smartphone suốt đêm và sáng sớm, khiến mạch máu ở võng mạc bị vỡ và gây mù mắt trái.

Theo Fox News, bác sĩ Qiu Wangjian tại một bệnh viện ở Thẩm Quyến (Trung Quốc) cho biết, bệnh nhân thức gần như cả đêm để chơi trên điện thoại. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, cô tiếp tục cầm máy để sử dụng. Nhưng chỉ sau 5 phút, cô cảm thấy mắt trái có vấn đề.

Khi tới bệnh viện, cô được chẩn đoán đứt mạch máu ở võng mạc, gây mù tạm thời. "Chúng tôi đã chữa trị kịp thời nên không gây hậu quả lâu dài", bác sĩ Qiu nói. Họ dùng laser cắt một lỗ nhỏ ở võng mạc để máu có thể lưu thông và bệnh nhân đã phục hồi lại thị lực.

Trước đó, trong cuốn iGen, bác sĩ Jean Twenge cũng nhấn mạnh về những ảnh hưởng về mặt tâm lý và thể chất khi sử dụng điện thoại quá lâu, nhất là khi xem các nội dung trên mạng xã hội.

Năm 2016, các chuyên gia cũng cảnh báo trên New England Journal of Medicine rằng việc nằm nghiêng, xem điện thoại bằng một mắt trong khi tắt đèn ban đêm có thể tàn phá thị lực và gây mù kéo dài khoảng 15 phút. Thậm chí, có hai phụ nữ 22 và 40 tuổi đã trải qua chứng "mù do điện thoại" trong nhiều tháng trước khi nhìn lại được.

