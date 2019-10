Smartphone mới của Motorola sẽ có màn hình giọt nước, 3 camera sau và pin 4.000 mAh.

Trên cụm camera chính phía sau, Motorola đã trang bị camera khẩu độ trung bình, độ phân giải 48 megapixel; camera góc rộng 117 độ với độ phân giải 16 megapixel và một cảm biến độ sâu 5 megapixel hỗ trợ bằng hệ thống bắt nét tự động laser. So với Motorola One Zoom được giới thiệu tháng trước, Moto G8 chỉ bị cắt giảm camera tele, điều hoàn toàn có thể chấp nhận để có mức giá "mềm" hơn. Hơn nữa, cụm 3 camera này vẫn được coi là cải tiến đáng kể so với cụm camera kép của Moto G7 tiền nhiệm.

Cụm 3 camera với hệ thống lấy nét tự động laser là điểm nhấn trên Moto G8. Ảnh: WinFuture.

Bên cạnh đó, người dùng sẽ không còn phải lo lắng về thời lượng sử dụng vì pin của Moto G8 đã được nâng cấp từ 3.000 lên 4.000 mAh, chỉ thua Moto G7 Power (pin 5.000 mAh).

Các chi tiết còn lại trong bộ thông số kỹ thuật cũng cho thấy Moto G8 là đối thủ đáng gờm của các sản phẩm phân khúc tầm trung, bao gồm: màn hình giọt nước IPS 6,3 inch với độ phân giải 1080p, chip xử lý Snapdragon 665 và 4 GB RAM. Máy được cung cấp với 2 tùy chọn bộ nhớ trong là 64 GB và 128 GB. Ngoài ra, Motorola vẫn giữ lại cổng tai nghe 3,5 mm.

Moto G8 được dự đoán sẽ tiếp tục là đối thủ nặng ký ở phân khúc smartphone tầm trung. Ảnh: WinFuture.

Trong các sự kiện trước đây, Motorola thường giới thiệu 3 phiên bản khác nhau của dòng G-series. Trang Mobielopen đã tiết lộ hình ảnh của một thiết bị được cho là Moto G8 hoặc G8 Play với kích thước mỏng hơn đôi chút, nhưng chỉ sở hữu cụm camera kép và hệ thống lấy nét tự động laser.

Đại diện tiếp theo của dòng G-series dự kiến được công bố tại sự kiện tổ chức ở Brazil ngày 24/10, sớm hơn vài tháng so với thời điểm ra mắt của Moto G7.

Việt Anh