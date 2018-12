Theo Phonearena, tai nạn xảy ra tại làng Kheriakani (miền đông bang Odisha, Ấn Độ), nạn nhân là Uma Oram, 18 tuổi. Cô gái tử vong sau khi chiếc Nokia 5233 đang cầm trên tay bỗng dưng phát nổ. Khi tai nạn xảy ra, chiếc điện thoại trong tình trạng vừa sạc vừa sử dụng. "Oram bị ngã, trọng thương ở tay, chân, ngực và bất tỉnh. Dù đã sớm đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi", một quan chức địa phương cho biết.

Mặt trước và mặt sau chiếc Nokia 5233 bị phát nổ.

Durga Prasad Oram, em trai của nạn nhân cho biết, Oram muốn gọi cho người thân sau buổi ăn trưa nhưng nhận ra chiếc điện thoại Nokia 5233 bị hết pin. "Chị ấy cắm sạc và nói chuyện một lúc thì tai nạn xảy ra. Bác sĩ cho biết chị ấy tử vong trước khi tới bệnh viện", Dugra kể lại.

Nokia 5233 được Nokia sản xuất tháng 1/2010 và là một trong những điện thoại đầu tiên hãng điện tử Phần Lan tích hợp màn hình cảm ứng (cảm ứng điện trở, không phải cảm ứng điện dung như đa số smartphone hiện nay). Dù đã bị ngừng sản xuất từ lâu, song máy vẫn được bán trên Amazon Ấn Độ với giá 2.999 rupees (khoảng 46 USD) và được một số người sử dụng.

Đại diện thương hiệu của Nokia - HMD Global - nhanh chóng gửi lời chia buồn đến gia đình Oram. Tuy nhiên, công ty tuyên bố không chịu trách nhiệm, bởi đây là sản phẩm sản xuất và bán ra trước khi được nhượng quyền. HMD Global được thành lập tháng 12/2016 và mua lại quyền sở hữu thương hiệu điện thoại Nokia trong năm này.

Đây không phải là lần đầu tiên có tai nạn xảy ra liên quan đến việc vừa sử dụng điện thoại vừa sạc. Đầu năm nay, Luiza Pinheiro, nữ sinh 17 tuổi sống tại Riacho Frio (Brazil) cũng đã bị điện giật và tử vong do vừa sạc vừa dùng điện thoại. Trong quá khứ, không ít trường hợp người chết vì điện giật, vì điện thoại phát nổ khi đang nạp điện, do đó người dùng không nên có thói quen này để đảm bảo an toàn cho chính mình.

Bảo Lâm