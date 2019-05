Một cửa hàng của Apple tại trung tâm New York (Mỹ) bị rệp tấn công trong gần một tháng khiến nhiều nhân viên hoảng sợ.

Một số nhân viên Apple Store nằm tại Fifth Avenue, New York (Mỹ) cho biết họ cảm thấy hoảng sợ và không an toàn sau khi phát hiện có rệp giường, loài côn trùng đốt và hút máu phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. "Những con rệp xuất hiện khắp nơi, từ phòng thay đồ, phòng quản lý đến khu trưng bày. Chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của mình", một nhân viên cho biết.

Các nhân viên Apple Store tại Fifth Avenue phải giữ đồ trong túi nilon để tránh bị rệp xâm nhập. Ảnh: NYPost.

Một số nhân viên cho rằng, việc rệp xuất hiện có thể liên quan đến những người vô gia cư thường xuyên ghé thăm ban đêm (cửa hàng mở 24/24 giờ). Cách đây 3 - 4 tuần, loài côn trùng này được phát hiện tại một bàn trải nghiệm trên tầng 2 và bị cách ly lập tức.

Sau đó, quản lý cửa hàng đã thuê người xịt khử trùng, đồng thời trấn an nhân viên không nên quá lo lắng. Tuy nhiên, gần đây rệp tiếp tục hoành hành, buộc những người đang làm việc trong Apple Store phải sử dụng túi nilon để gói đồ đạc nhằm ngăn chặn chúng xâm nhập. Bên cạnh đó, họ cũng quay lại video để cảnh báo đồng nghiệp.

Apple Store sau đó bị đóng cửa nhiều giờ với lý do "bị rò nước". Điều này khá kỳ lạ, bởi cửa hàng thường mở 24/24 giờ trong suốt 365 ngày. Việc đóng cửa được cho là để xử lý rệp trong văn phòng.

Ngày 12/4, một số nhân viên tiết lộ đã nhận được cuộc gọi từ ban quản lý, trong đó cho biết vấn đề đã được xử lý triệt để và khẳng định các gian phòng không còn rệp.

Rệp là loài động vật hút máu, thường cư trú ở khe giường, tủ, ghế... và có thể bò lên áo quần. Người bị đốt thường nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Theo Viện Da liễu Mỹ, rệp là một trong những côn trùng gây hại cho con người phổ biến nhất.

Bảo Lâm (theo NYPost)