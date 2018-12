iPhone SE (2016) - kích thước nhỏ, cấu hình mạnh

Đây là mẫu iPhone mới nhất vừa ra mắt hồi tháng ba vừa rồi. Dù có thiết kế không mới và bê nguyên hình mẫu của iPhone 5s ra từ 2013, iPhone SE vẫn cho thấy thay đổi đột phá ở Apple khi lần đầu hạ giá iPhone xuống còn 400 USD, nhưng vẫn trang bị cho sản phẩm cấu hình thuộc hàng mạnh nhất, tốt hơn cả iPhone 6 và 6 Plus và ngang với iPhone 6s.

iPhone 6/6 Plus (2014) - màn hình lớn, hai phiên bản

Sức ép từ các đối thủ Android như Samsung, HTC hay Sony khiến Apple buộc phải nâng kích thước màn hình của iPhone lên 4,7 inch và thậm chí lên tới 5,5 inch cho phiên bản Plus. Nếu so với tỷ lệ vàng mà Apple duy trì trên những thế hệ iPhone đầu tiên, iPhone phiên bản Plus có màn hình to hơn gấp rưỡi và khó mà sử dụng bằng một tay.

Tuy nhiên, thay đổi này tạo ra doanh số và doanh thu iPhone tăng trưởng đột phá cho Apple trong 2014.

iPhone 4s (2011) - trợ lý ảo Siri

Siri lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone vào năm 2011 cùng với model 4s. Việc biến công cụ tìm kiếm, nhận diện giọng nói trở nên linh hoạt và giống như một trợ lý ảo của Apple đã tạo ra làn sóng khiến các nhiều công nghệ khác cũng theo đuổi tính năng tương tự Siri, điển hình Google Voice của Google, S-Voice của Samsung hay Cortana của Micorsoft.

Nhưng sự xuất hiện của Siri và iPhone 4s cũng gắn liền với kỷ niệm buồn đối với Apple khi đồng sáng lập và cựu CEO nổi tiếng Steve Jobs qua đời chỉ một ngày sau sự kiện ra mắt.

iPhone 6s/6s Plus (2015) - 3D Touch

Sau khi tích hợp tính năng cảm ứng lực vào máy tính Mac với tên gọi Force Touch, Apple tiếp tục đem công nghệ cảm ứng tương tự lên iPhone nhưng gọi tên 3D Touch. Nó cho phép người dùng có thể nhấn vào màn hình mạnh hay nhẹ, tương ứng với những lệnh khác nhau thay vì chỉ có chạm và giữ như màn hình cảm ứng truyền thống.

iPhone 5 (2013) - kim loại nguyên khối, kết nối 4G LTE

Dù không phải là điện thoại đầu tiên, iPhone 5 là mẫu smartphone đầu tiên của Apple được trang bị kết nối 4G LTE. Một điểm mới lạ được coi là cải tiến đột phá ở mẫu iPhone ra năm 2013 là việc sử dụng vỏ nguyên khối với phần lưng được làm từ kim loại. Kiểu đường vát Diamond khung viền nhôm của iPhone 5 giờ vẫn được sử dụng phổ biến trên nhiều mẫu smartphone khung viền kim loại hiện giờ.

iPhone 3Gs (2009) - ra lệnh bằng giọng nói

3Gs được coi là phiên bản nâng cấp về cấu hình và camera so với mẫu 3G được Apple tung ra trước đó. Tuy nhiên, Apple cũng có nhiều bổ sung về tính năng. Trong đó, điểm thu hút sản phẩm nhất là khả năng ra lệnh bằng giọng nói, điều khiển máy mà không cần chạm vào màn hình. Tính năng này là tiền thân của Siri, cho phép iPhone có thể tự gọi cho một số liên lạc hay mở nhạc...

iPhone 4 (2010) - thiết kế

iPhone 4 gắn liền với sự cố bản mẫu thử nghiệm bị rò rỉ ra ngoài từ trước khi Apple công bố sản phẩm. Dù vậy, sau khi ra mắt, nó vẫn được đánh giá cao về thiết kế và được cho là một trong những sản phẩm đẹp nhất hồi năm 2000. Thiết kế nguyên khối với khung viền kim loại và mặt lưng kính của iPhone 4 giờ vẫn còn phổ biến trong thế giới điện thoại.

Ngoài kiểu dáng, sản phẩm còn gây ấn tượng khi có màn hình Retina đời mới, tính năng gọi điện hình ảnh FaceTime.

iPhone 5s (2013) - cảm biến vân tay

Apple không phải là hãng đầu tiên đem tính năng nhận diện vân tay lên điện thoại nhưng Touch ID trên iPhone lại tạo ra trải nghiệm mới lạ và góp phần đem cảm biến vân tay trở nên phổ biến trên smartphone hiện giờ. Thay vì việc phải quét, trượt ngón tay và mất thời gian, thiếu chính xác, TouchID trên iPhone 5s có thể nhận diện nhanh trong một vài giây khi chạm vào phím Home. Ngoài việc để khoá máy, Touch ID còn có thể sử dụng để thanh toán tiền qua ví điện tử.

iPhone 3G (2008) - kho ứng dụng App Store

iPhone tạo ra cuộc cách mạng về smartphone còn kho ứng dụng App Store thay đổi cách sử dụng điện thoại của nhiều người. Thay vì sử dụng những tính năng sẵn có trên điện thoại, người dùng có thể dễ dàng cài đặt thêm tính năng, công cụ, trò chơi cho smartphone từ Internet thông qua một kho ứng dụng riêng. Sự xuất hiện của App Store kích thích sự phát triển của phần mềm điện thoại, biến thiết bị này trở nên ngày càng quan trọng, không thể thiếu với nhiều người.

iPhone (2007)

Tuy nhiên, theo Paste Magazine, đứng đầu về sự đột phá trong cách dòng iPhone lại là mẫu iPhone đầu tiên của Apple, hay thường được gọi là iPhone 2G. Vì thực tế ở thời điểm ra mắt năm 2007, đây là mẫu smartphone được nhiều người mơ ước nhờ thiết kế màn hình cảm ứng lớn, hỗ trợ thao tác điều khiển mượt mà và chính xác. Chiếc điện thoại đầu tiên của Apple cũng là sản phẩm tích hợp đầy đủ tính năng giải trí như nghe nhạc, xem phim trên dòng máy iPod nổi tiếng.

Mỹ Anh