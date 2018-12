Theo dự báo của Gartner, băng thông đường truyền phải tăng 35% mỗi năm mới có khả năng đáp ứng tốc độ tăng trưởng của dữ liệu vào năm 2019. Khi nhu cầu sử dụng thông tin dữ liệu ngày càng tăng với mức độ chóng mặt, vấn đề bắt đầu nảy sinh với những trung tâm dữ liệu truyền thống. Thiết kế cố định, không cho phép linh hoạt mở rộng quy mô khiến cho các trung tâm dữ liệu này không còn đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao hơn của các doanh nghiệp.

Xu hướng mở rộng nhiều cơ sở kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay càng khiến cho việc làm thế nào để phục vụ nhu cầu IT tại chỗ và kết nối các điểm IT phân tán, giảm độ trễ trong truyền thông mạng nội bộ một cách hiệu quả trở thành bài toán nan giải. Chính từ đây, một mô hình trung tâm dữ liệu có khả năng tối ưu hóa các dịch vụ cũng như quản lý tập trung trở thành nhu cầu bức thiết với các doanh nghiệp bị hạn chế không gian cho hệ thống IT, cần một trung tâm dữ liệu chất lượng cao, linh hoạt để dễ dàng điều chỉnh nâng cấp theo nhu cầu.

Ông Pankaj Sharma - chuyên gia về trung tâm dữ liệu đến từ Tập đoàn Schneider Electric khu vực Đông Á cho rằng sự bùng nổ của IoT (Internet of Things - Internet vạn vật) dồn những gánh nặng lên các trung tâm dữ liệu truyền thống. Trong bối cảnh này, giải pháp Micro Data Center (tiểu trung tâm dữ liệu) có khả năng đáp ứng sự thay đổi theo nhu cầu sử dụng trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp.

Sự ra đời của các tiểu trung tâm dữ liệu dạng "cắm và chạy" (plug-and-play micro data center - PnPMDC) thành giải pháp kịp thời trong bối cảnh dữ liệu đang tăng với tốc độ chóng mặt. Một PnPMDC kiểu mẫu là môi trường điện toán đóng gói sẵn, bao gồm tất cả các cấu phần cần thiết như nguồn điện, hệ thống làm mát, bảo mật và các công cụ quản lý liên quan. Thiết kế theo dạng thức mô đun của các PnPMDC cho phép nó nhanh chóng bổ sung năng lực điện toán khi cần, giảm độ trễ và mang lại một môi trường an toàn cho việc chạy các ứng dụng của khách hàng. Hơn nữa, vì được dựng sẵn nên chúng còn giúp giảm thiểu chi phí cài đặt và vận hành, có thể giảm tới 50% chi phí trên mỗi watt điện tiêu thụ.

Thiết kế mô đun cho phép các tiểu trung tâm dữ liệu có thể được đóng gói và lắp đặt tại bất cứ môi trường làm việc nào, đồng thời dễ dàng được điều chỉnh nâng cấp theo nhu cầu.

Không đòi hỏi đầu tư không gian riêng cho hệ thống thiết bị công nghệ thông tin và được trang bị sẵn thiết bị làm mát và thiết kế tủ cách âm, tiểu trung tâm dữ liệu này có thể được đặt ở bất cứ đâu trong phòng làm việc, hay cũng có thể được đóng gói trong container để phục vụ những dự án yêu cầu tính linh hoạt và di chuyển cao như căn cứ quân sự, công trường xây dựng…

Schneider Electric cũng đã nghiên cứu mô hình PnPMDC, vận hành giải pháp tiểu trung tâm dữ liệu tiền chế tại thánh điện Sagrada Familia (Barcelona, Tây Ban Nha), đáp ứng yêu cầu về khả năng linh hoạt và thích ứng mà không gây phiền hà cho khách du lịch. Giải pháp này cũng đã đoạt giải thưởng Datacenter Dynamics Leaders Award ở hạng mục "Triển khai giải pháp mô-đun".

Vào ngày 14/4 vừa qua tại Hà Nội và trước đó trong tháng 3 tại TP HCM, Schneider Electric đã công bố bộ giải pháp mới về tiểu trung tâm dữ liệu (Micro Data Center). Đây là bộ giải pháp lý tưởng cho những khách hàng có nhu cầu giảm thiểu độ trễ về truyền dẫn dữ liệu và nhanh chóng tăng công suất hoạt động của hệ thống IT nhưng vẫn đảm bảo một môi trường an toàn và dễ quản lý. Được cấu hình trọn vẹn trong một tủ rack duy nhất, tiểu trung tâm dữ liệu này mang lại nhiều lợi ích nhờ tích hợp trọn gói về cấp và dự phòng nguồn, làm mát và phần mềm quản lý hạ tầng, hỗ trợ lý tưởng cho việc thiết lập một môi trường điện toán an toàn và khép kín.

Minh Trí