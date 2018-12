Trước thềm World Cup, Messi trả lời phỏng vấn Paper Magazine và chụp bức ảnh kỳ lạ: ôm một con dê, bởi bài phỏng vấn có tiêu đề Leo Messi Is the G.O.A.T (Greatest of All Time) - Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Goat có nghĩa là con dê trong tiếng Anh. Tuy nhiên, sau trận Argentina thua đậm 0-3 trước Croatia, nhiều người cho rằng Messi thực ra đang ôm Ronaldo vì cầu thủ này mới đúng là G.O.A.T.