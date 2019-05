Dòng sản phẩm máy photocopy HP LaserJet có nhiều chức năng in, scan, photo… là giải pháp tiết kiệm chi phí, giảm bớt đầu việc cho dân văn phòng.

Theo anh Quốc Minh (nhân viên một công ty thương mại điện tử), tại mỗi doanh nghiệp, để đáp ứng khối lượng công việc lớn mỗi ngày, chất lượng cơ sở vật chất rất quan trọng. "Thử tưởng tượng deadline đang gần kề, KPI chưa xong mà laptop, máy in hay máy photo lại dở chứng thì hỏng hết", anh Minh nói.

Do đó, việc đầu tư trang thiết bị là một trong những giải pháp giúp gia tăng năng suất làm việc của nhân viên văn phòng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho công việc. Đơn cử, trong lĩnh vực in ấn, những chiếc máy in cá nhân khó đáp ứng khối lượng và yêu cầu về chất lượng bản in thiết kế.

Máy photocopy đa năng HP được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

Tuy nhiên, theo giới công nghệ, để hoàn thiện một bộ máy in cỡ lớn với đầy đủ máy và phụ kiện, người dùng phải đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Đây là mức chi phí không nhỏ đối với nhiều công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

Một trong những giải pháp được nhiều công ty ưu tiên lựa chọn là đầu tư máy photocopy đa năng. Theo đó, với một lần mua dòng sản phẩm này, doanh nghiệp có toàn bộ máy và phụ kiện với giá thành hợp lý và chi phí mực in cho mỗi tờ in khá kinh tế, rơi vào khoảng 50 - 60 đồng.

Theo đại lý phân phối máy in Quảng Tin, dòng máy photocopy HP LaserJet được nhiều khách hàng doanh nghiệp lựa chọn. Sản phẩm đa chức năng như in, scan, photo tài liệu... giúp rút ngắn thời gian in ấn.

"Công cụ này giúp giảm bớt đầu việc cho nhân viên văn phòng, giúp họ tranh thủ thời gian cho những công việc gấp, quan trọng hơn. Sản phẩm cho ra những bản in chất lượng tốt, phù hợp với nhiều doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đến công ty lớn", đại diện đại lý Quảng Tin cho biết.

Sản phẩm giúp tăng cường hiệu suất công việc, tiết kiệm chi phí.

Máy photocopy đa năng HP được đánh giá là dễ dàng thao tác, giúp doanh nghiệp không tốn nhiều nhân lực cho lĩnh vực in ấn, văn thư.

Theo nhà sản xuất, khi sử dụng máy tính, các thiết bị của HP kết hợp máy in HP, khách hàng có thể tối ưu hiệu quả làm việc và không lo ảnh hưởng đến chất lượng linh kiện, tránh tình trạng máy giật lag, hư hỏng làm gián đoạn công việc.

Hiện nay, dòng máy photocopy đa năng HP nói chung và máy photocopy HP LaserJet MFP M72630dn được bán tại đại lý Quảng Tin. Đây là địa chỉ phân phối sản phẩm chính hãng, được nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi đầu tư trang thiết bị công nghệ văn phòng.

