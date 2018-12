Máy in OfficeJet 7612 có màu đen thanh lịch, giúp người dùng khó nhận thấy bụi bẩn hoặc các vết trầy xước. Với màu sắc này, OfficeJet 7612 sẽ trông luôn mới hơn so với các máy có màu sắc sáng.

Hp OfficeJet 7612 có 4 tính năng chính là in, copy, fax, scan và web.

Máy dùng màn hình cảm ứng LCD 2,65 inch giúp người dùng thao tác đơn giản và nhanh chóng. Tuy có ngoại hình nhỏ gọn nhưng hiệu suất của máy tương đối tốt nhờ trang bị tốc độ xử lý 500MHz, bộ nhớ RAM 256 MB, đủ khả năng in 29 trang một phút đối với bản in màu và 32 trang một phút cho bản in trắng đen.

Tính năng cải tiến trong máy in Hp OfficeJet 7612 chính là khả năng kết nối Wi-Fi với các thiết bị thông minh từ xa. Với các thao tác cài đặt đơn giản, người dùng dễ dàng in ấn từ các thiết bị di động tại nơi làm việc hoặc ở nhà đến máy in này. Các phần mềm hỗ trợ kết nối gồm HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria hay Wireless Direct Printing.

Máy cũng có các cổng kết nối truyền thống như USB 2.0 để kết nối trực tiếp với máy tính, cổng mạng Ethernet hay Wi-Fi 802.11b/g/n nhằm chia sẻ khả năng in ấn cho nhiều người trong nội bộ làm việc. Thêm vào đó, Hp OfficeJet 7612 ứng dụng công nghệ tự bật tắt của HP (HP Auto-On - Auto-Off) giúp người dùng tiết kiệm điện năng tối đa khi máy không sử dụng.

Máy in Hp OfficeJet 7612 dễ dàng kết nối với các thiết bị qua ePrint và AirPrint

Ngoài ra, HP OfficeJet 7612 còn được cấp chứng chỉ chứng nhận tiết kiệm năng lượng Energy Star 2.0 của Mỹ. Theo đó, OfficeJet 7612 tiết kiệm chi phí giấy in so với các dòng máy in đa năng thông thường. Đồng thời, hộp mực gốc Original HP có thể dễ dàng gửi đi tái chế miễn phí thông qua HP Planet Partners.9.

Sản phẩm hiện được phân phối tại các đại lý của FPT Trading trên toàn quốc với giá 8,99 triệu đồng.

Minh Trí