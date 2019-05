Dòng điện thoại cao cấp mới sẽ được Huawei giới thiệu trong tháng 10 với màn hình "khổng lồ", bộ xử lý thế hệ mới.

Sau P30 và P30 Pro, Huawei lên kế hoạch trình làng Mate 30 Pro vào nửa cuối năm nay. Các nguồn tin nói thiết bị sẽ sử dụng bộ xử lý Kirin 985 với tiến trình 7nm, tích hợp modem Balong 5000 hỗ trợ mạng 5G. Bên cạnh đó, Huawei cũng phát triển phiên bản Mate 30 Pro với mạng 4G.

Mate 30 Pro sẽ có màn hình 6,7 inch, trong khi Mate 20 X là 7,2 inch. Ảnh: GSMArena

Thế hệ Mate 20 Pro hiện nay có màn hình OLED 6,4 inch nhưng sẽ được nới rộng lên 6,7 inch trên thế hệ mới. Tấm nền cho Mate 30 Pro dự kiến vẫn cong ở hai cạnh, được sản xuất bởi BOE (Trung Quốc), cảm biến vân tay được tích hợp dưới màn hình.

Thiết kế cụm camera trên smartphone mới của Huawei sẽ có cách bố trí hình vuông giống với model hiện nay. Nó bao gồm bốn camera, trong đó có cảm biến 3D ToF để đo chiều sâu, đèn flash LED nằm chính giữa. Cấu hình chi tiết về ống kính, độ phân giải cảm biến chưa được tiết lộ.

Mate 30 Pro sẽ có viên pin 4.200 mAh, mức dung lượng khá cao so với các smartphone hiện nay nhưng chưa nhiều cho một chiếc điện thoại màn hình gần 7 inch. Bù lại, máy có thể hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 55W, tương tự trên mẫu smartphone màn hình gập Mate X.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, Huawei là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới với 59,1 triệu máy xuất xưởng trong quý I/2019. Công ty Trung Quốc đã có mức tăng trưởng tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thị trường chung giảm 6,6%. Smartphone của Huawei bán tốt tại châu Á, châu Âu nhưng hầu như không xuất hiện tại Mỹ vì bị cấm với lý do an ninh.

Bảo Anh (theo Gizmochina)