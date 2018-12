Massgo One - smartphone Android giá rẻ pin 3.000 mAh

Massgo One là smartphone thương hiệu Việt nằm ở phân khúc Android phổ thông 2 sim, cùng với Moto E, Zenfone Go hay Galaxy J1. Kém tiếng hơn về thương hiệu nhưng lợi thế của sản phẩm là màn hình HD 5 inch với tấm nền IPS và viên pin dung lượng 3.000 mAh, gấp rưỡi đến gấp đôi nhiều smartphone Android khác cùng tầm tiền.

Màn hình lớn, dáng vuông vắn là điểm hơn của Massgo One so với những smartphone tầm giá 2 triệu đồng khác.

Thiết kế và màn hình

Massgo One có thiết kế trông hiện đại với mặt trước phẳng tràn ra các mép, bốn góc bo nhẹ theo kiểu vuông vắn thay vì quá tròn trịa như nhiều smartphone Android giá rẻ. Kích thước sản phẩm nhỉnh hơn phần lớn các model tầm trên dưới 2 triệu đồng vì có màn hình 5 inch thay vì 4,3 hay 4,5 hoặc 4,7 inch.

Cách thiết kế ở Massgo One khá giống với nhiều mẫu Android Trung Quốc tầm trung khi thoạt nhìn có cảm giác màn hình rộng tràn viền, do mặt kính bảo vệ đen phủ ra hết hai bên. Như khi màn hình bật lên để sử dụng, lộ rõ dải viền đen bao quanh vẫn còn rất dày.

Bù lại, màn hình 5 inch với tấm nền IPS cho chất lượng hiển thị sắc nét hơn hẳn những đối thủ cùng tầm tiền như Galaxy J1 hay Moto E, Zenfone Go, vốn vẫn còn sử dụng độ phân giải WVGA hoặc qHD thấp hơn, thay vì HD 720p như Massgo One.

Máy vẫn còn hạn chế đặc trưng ở dòng smartphone phổ thông như dùng chủ yếu chất liệu nhựa, nhiều chi tiết chưa sắc nét hay dãy phím cảm ứng phía trước không có đèn nền.

So với Vi5 hay Vi5s, những model trước đó của Massgo, vỏ One là nhựa thay vì kim loại và cũng không còn thiết kế nguyên khối. Nắp lưng phía sau khá dày, sơn bóng và cầm trơn, có lớp sơn nhũ khi nhìn kỹ chứ không bóng hoàn toàn như ở iPhone 5c. Các đường cắt ngang thân máy hay vị trí jack cắm tai nghe, cổng microUSB ở mức tạm ổn và còn thiếu sắc nét.

Ảnh thực tế Massgo One

Hiệu năng và thời lượng pin

Massgo One được trang bị chip 32-bit 4 nhân MediaTek 6580 như trên một số mẫu Android tầm giá 1 đến 3 triệu đồng đang có trên thị trường, ví dụ Obi SJ1.5 hay Lenovo A5000. Tuy nhiên, sử dụng dòng chip phổ thông nên Massgo One hỗ trợ 2 sim nhưng chỉ tương thích với mạng 3G, chưa có 4G LTE. Nhưng khi kết hợp với RAM 1 GB, mẫu Android phổ thông này cho hiệu năng không tồi, thậm chí vẫn có thể chạy ổn những game 3D thông dụng như Asphalt 8.

Hiệu năng tốt trong phân khúc phổ thông.

Với hệ điều hành Android 5.1 Lollipop và giao diện không được tuỳ biến nhiều, Massgo One chạy mượt và phản hồi khá nhanh, thể hiện tốc độ khởi động ứng dụng còn nhanh hơn một số model Android tầm trung của Lenovo, Sony hay Samsung. Khả năng cảm ứng trên màn hình sản phẩm cũng khá nhạy, ngoài hiệu năng còn nhờ việc màn hình hỗ trợ 10 điểm chạm đồng thời, trong khi những model giá rẻ dưới 3 triệu đồng khác vốn thường bị giới hạn số điểm chạm dưới 5.

Tập trung vào hiệu năng nên tính năng phụ trợ của Massgo One nghèo nàn. đa phần từ tin nhắn, gọi điện cho tới trình duyệt Internet hay thư viện ảnh... đều sử dụng các ứng dụng mặc định của Google và chỉ được thay đổi biểu tượng. Những tiện ích như gõ hai lần vào màn hình để mở khoá hay vẽ hình để mở nhanh ứng dụng đã được Massgo loại bỏ.

Dù vậy, pin là ưu điểm rõ nhất của Massgo One khi model này có dung lượng 3.000 mAh, điểm ít thấy ở các mẫu Android giá 3 triệu đồng trở xuống. Thiết kế của sản phẩm lại quá dày và nặng nề, gây khó chịu khi cầm như một số model pin khủng cùng tầm như Gionee M5 mini hay Lenovo Vibe P1m...

Pin tốt qua đánh giá của công cụ PC Mark.

Kết quả thử bằng PC Mark cho thấy model của Massgo có thể chạy liên tục tới 8 giờ 8 phút lần lượt qua các tác vụ lướt web, xem phim và chỉnh sửa ảnh liên tục. So với Zenfone Go của Asus, thời gian mà Massgo One đạt được gần gấp đôi. Còn xét trong mức trung bình 7 giờ ở nhiều smartphone Android khác, mẫu smartphone giá rẻ cũng cho thời lượng sử dụng tốt hơn tới 1 giờ.

Camera

Đây là hạn chế và chưa đem đến hài lòng trên Massgo One. Sản phẩm sở hữu thông số kỹ thuật ổn nếu đặt trong tầm giá phổ thông 1 đến 3 triệu đồng, khi có camera chính 8 megapixel với tính năng lấy nét tự động, đèn Flash đơn và camera trước 3,2 megapixel. Thậm chí, video có thể quay được ở độ phân giải Full HD 1.080p.

Tuy nhiên, chất lượng ảnh cũng như video đem lại chỉ ở mức trung bình. Ở điều kiện đủ sáng, camera chính cho hình ảnh trông sắc nét khi thuật toán xử lý của máy tạo ra điều này. Nhưng nó cũng làm cho các bức hình trở nên cứng vì xuất hiện nhiều vùng bị răng cưa. Nước ảnh ấm và ám vàng nhẹ, hơi bệt khi phóng ảnh lớn.

Trong điều kiện ánh sáng phức tạp và không hoàn hảo, ví dụ trong phòng hay tối trời, camera của Massgo One bắt đầu thể hiện màu sắc không còn chính xác và nước ảnh xỉn đi nhiều. Chế độ chụp HDR cũng chưa phát huy được tác dụng, thậm chí trong nhiều hoàn cảnh nó còn làm cho ảnh trở nên tối hơn thay vì làm rõ các chi tiết vùng tối lẫn sáng.

Nhìn chung, trong tầm giá của smartphone phổ thông, nếu muốn sử dụng nhiều tính năng chụp hình hay có ảnh và video chất lượng tốt hơn, việc bỏ thêm tiền cho mẫu Zenfone Go 4.5 Plus mới ra hay những dòng Lumia chạy Windows Phone sẽ là lựa chọn phù hợp hơn Massgo One.

So sánh thông số của Massgo One với các smartphone Android tầm giá 2 triệu đồng: