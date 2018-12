Sự ra đi của Hawking đã gây ra cú sốc trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều người nổi tiếng và các nhà khoa học đã bày tỏ sự tiếc thương ông trên Facebook, Twitter...

Cựu đệ nhất phu nhân Thống đốc bang California (Mỹ) Maria Shriver chia sẻ về sự ra đi của Hawking.

Nhà báo, cựu đệ nhất phu nhân Thống đốc bang California (Mỹ), bà Maria Shriver, trích dẫn câu nói nổi tiếng của Stephen Hawking: "Hãy ngước nhìn những ngôi sao và đừng nhìn xuống chân mình". Bà cũng nói rằng "Một ngôi sao mới đang thắp sáng trên bầu trời đêm nay. Hãy yên nghỉ, Stephen Hawking. Lời khuyên và trí tuệ của bạn sẽ sống mãi".

Trưởng phòng Nhân sự nội dung Netflix, cựu Trợ lý riêng của Tổng thống Obama, bà Ferial Govashiri, tiếc thương về sự ra đi của Stephen Hawking bằng việc trích lại câu nói của ông: "Cho dù cuộc sống có tồi tệ thế nào đi nữa, luôn có thứ gì đó bạn có thể làm và thành công. Nơi nào có sự sống, nơi đó có hi vọng".

Neil deGrasse Tyson chia sẻ bức ảnh chụp cùng Stephen Hawking.

Nhà vật lý thiên văn, vũ trụ học Neil deGrasse Tyson, nhà văn, nhà khoa học Michael Shermer, đã chia sẻ những bức ảnh chụp cùng Stephen Hawking cùng lời chia buồn về sự ra đi của ông hoàng vật lý. Michael Shermer đã gọi ông là "nhà khoa học vĩ đại, người truyền cảm hứng cho hàng tỷ người".

Theo Mashable, Stephen Hawking dường như không có tài khoản Twitter. Trong khi đó Facebook của ông có hơn 4 triệu người theo dõi và bài đăng cuối cùng là vào 9/12/2017. Trên Weibo, mạng xã hội của Trung Quốc, Stephen Hawking có hơn 4,6 triệu người hâm mộ.

Nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking vừa qua đời ở tuổi 76. Tác giả cuốn sách bán chạy nhất thế giới "A Short History of Time" (Lược sử thời gian), được chẩn đoán mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên (ALS) từ năm 21 tuổi. Cuộc sống, nỗ lực và các thành tựu của ông đã được ghi lại qua bộ phim "The Theory of Everything".

Bảo Anh