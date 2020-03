Nhiều người Việt Nam lên mạng xã hộibàn tán, chia sẻ sau khi Bitcoin và các loại tiền mã hóa mất tới 50% giá trị trong chưa đầy 24 giờ.

"Mở mắt ra đã thấy mất mấy chục triệu, đúng thứ sáu ngày 13", Hoàng Linh, một người chơi Bitcoin tại Hà Nội chia sẻ trên trang cá nhân. Đính kèm trong bài viết của Linh là một biểu đồ giá của Bitcoin và nhiều loại tiền mã hóa khác, trong đó hầu hết là sắc đỏ, báo hiệu giá trị của đồng tiền đang đi xuống. Nhiều bạn bè đã vào bình luận cảm thông.

Màu đỏ thể hiện sự sụt giảm giá trị của đồng tiền mã hóa.

Theo số liệu trên trang Coinmarketcap, lúc 17h ngày 12/3, mỗi Bitcoin có giá khoảng 7,4 nghìn USD (171 triệu đồng), nhưng chỉ hơn một tiếng sau, lúc 18h15, con số này chỉ còn 6,1 nghìn USD (141 triệu đồng). Giá Bitcoin "chạm đáy" vào lúc hơn 9h sáng ngày 13/3, xuống còn khoảng 4,2 nghìn USD (97 triệu đồng), tức mất khoảng 43% giá trị trong 14 tiếng đồng hồ. Giá của nhiều lại tiền mã hóa khác như Ethereum, XRP, EOS... cũng giảm hàng chục phần trăm.

"Tác động của Covid-19 là quá lớn. Mới tuần trước còn tăng, mà nay đã ‘tụt giếng’ thế này", Nguyễn Mạnh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ trên trang cá nhân cùng một biểu đồ giá của tiền mã hóa với toàn sắc đỏ. "Tụt giếng" là thuật ngữ của một số người chơi coin hoặc chứng khoán sử dụng, ám chỉ giá trị của đồng coin hay cổ phiếu tụt sâu một cách nhanh chóng.

Mạnh đã không còn chơi Bitcoin nhiều năm nay, sau khi thua lỗ gần một trăm triệu đồng vì loại tiền điện tử này. "Tuy nhiên, bạn bè mình vẫn nhiều người làm việc trong lĩnh vực blockchain, tiền điện tử, vì vậy mình đăng lên để chia sẻ thông tin cho mọi người", Mạnh cho biết.

Nói về lý do Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác mất giá đột ngột, Mạnh dự đoán có thể do tác động từ dịch bệnh do Covid-19 gây ra. "Có thể các nhà đầu tư đã phải ‘xả’ coin số lượng lớn để lấy vốn cho các thị trường khác, dẫn đến tác động này", anh nói.

Bitcoin và các loại tiền mã hóa (Cryptocurrency) từng được coi là khoản đầu tư "siêu lợi nhuận" vào thời điểm năm 2017, 2018, thu hút nhiều người Việt tham gia đầu tư kiếm lời. Đầu năm 2018, một Bitcoin từng có giá gần 20 nghìn USD (460 triệu đồng), nhưng sau đó liên tục giảm, có thời điểm, đồng tiền số này đã giảm gần 80% trong chưa đầy một năm, dẫn đến việc một lượng lớn người đầu tư nghiệp dư rời bỏ thị trường.

Quý Văn