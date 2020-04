MacBook Air 2020 đầu tiên về Việt Nam

Sau khi bất ngờ ra mắt cuối tháng 3, MacBook Air 2020 nhanh chóng có mặt tại Việt Nam. Máy đi kèm sạc ba chấu thay vì hai chấu như ở thị trường Việt Nam và cáp USB Type C to USB Type C.

MacBook Air mới không có nhiều thay đổi về thiết kế so với các thế hệ ra mắt trước. Máy vẫn được làm với nhôm nguyên khối, phía sau là logo quả táo lớn, được làm bóng thay vì phát sáng như MacBook Air 2017 hoặc cũ hơn. Bề mặt này làm nhám nhẹ, tránh dính dấu vân tay.