So với dịch vụ truyền thống, người dùng có thể truy cập kho nội dung khổng lồ, số lượng lớn kênh truyền hình trên nhiều thiết bị kết nối Internet ngoài TV.

Truyền hình Internet hoặc truyền hình trực tuyến (streaming television) là một thuật ngữ quen thuộc với thế giới ngày nay khi Internet chiếm lĩnh thị trường multimedia. Với sự phát triển của Internet, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cũng không ngừng đổi mới để tạo ra các chương trình thu hút khán giả. Thay vì ngồi bên chiếc TV như hồi trước, thì hầu như mọi người đều có thể dễ dàng xem các chương trình truyền hình trực tuyến qua chiếc PC, laptop, smartphone... của mình với chất lượng cao.

Người trẻ thường có tâm lý sợ bỏ lỡ thông tin, sự kiện quan trọng, chương trình yêu thích hoặc những tập phim hay. Một trong những điểm thu hút người dùng truyền hình Internet là chức năng coi lại tất cả các kênh truyền hình đã chiếu và ở bất cứ đâu có mạng Internet. Tính năng này cho phép người dùng tùy chỉnh và xem lại các chương trình bỏ lỡ hoặc những khoảnh khắc cần xem lại nhiều lần.

Truyền hình trực tuyến ngày càng phổ biến bởi những ưu thế về chất lượng và tính phong phú của nội dung, thuận tiện trong kết nối...

Không chỉ gói gọn trong những kênh TV truyền thống như VTV, VCTV, VTC, các dịch vụ truyền hình Internet còn chứa nhiều nội dung mới lạ, như: chương trình truyền hình theo yêu cầu, những bộ phim chưa phát sóng trên truyền hình, các chương trình ca nhạc đa thể loại, phù hợp với nhu cầu thưởng thức đa dạng của người dùng. Không chỉ được sử dụng phổ biến trên điện thoại, máy tính bảng, các ứng dụng truyền hình trực tuyến còn được sử dụng trên Smart TV.

Tất cả các lợi thế này của truyền hình trực tuyến được tập đoàn công nghệ FPT nắm bắt và sớm cho ra đời ứng dụng FPT Play từ năm 2013. FPT Play cho phép người dùng xem truyền hình, phim truyện và thể thao - bóng đá tổng hợp bằng Internet. Không bị giới hạn về thiết bị và nhà mạng Internet, cả gia đình có thể xem những nội dung yêu thích mọi lúc mọi nơi trực tiếp trên smart TV, smart Phone, PC, laptop, set-top-box và FPT Play box.

Bên cạnh TV, người dùng còn có thể truy cập dịch vụ FPT Play qua điện thoại, laptop, tablet...

Trong đó, tính năng xem TV Online là một trong những tiện ích được người dùng ưa chuộng nhất, theo đại diện từ nhà phát triển. FPT Play cho phép đăng ký tài khoản trực tuyến và trải nghiệm kho nội dung giải trí miễn phí ngay trên ứng dụng mà không bị ràng buộc với nhiều thủ tục phúc tạp như hợp đồng thuê bao, kéo cáp lắp đặt thiết bị...

FPT Play trên TV hiện nay có đủ các thể loại như kênh truyền hình, gồm: các kênh truyền hình trong nước và quốc tế, kênh sự kiện, thể thao, giải trí, tin tức... Ở mảng truyền hình theo yêu cầu miễn phí, FPT Play cung cấp các đầu phim bộ, phát sóng song song với quốc gia sở tại như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Bên cạnh đó, kho phim lẻ, TV Show và chương trình cho thiếu nhi cũng cập nhật nhanh chóng.

Cùng một tài khoản, bạn có thể theo dõi trên 5 thiết bị khác nhau và trải nghiệm hình ảnh chất lượng.

Tổng thể giao diện của FPT Play trên TV được bố trí khá đơn giản, không quá nhiều màu sắc, chi tiết... để tạo sự thoải mái cho người dùng, đặc biệt phù hợp cả với những người lớn tuổi, không rành công nghệ.

Đối với các tín đồ của bộ môn thể thao vua, dịch vụ truyền hình Internet của FPT Play còn phát sóng những giải đấu thế giới với mức giá ưu đãi. Chỉ với một tài khoản FPT Play, khán giả còn có thể xem toàn bộ những trận bóng đình đám thế giới.

Cụ thể, khán giả có thể xem các giải Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League... với mức giá 125.000 đồng một tháng với gói kênh K+; Serie A, FA Cup với mức giá 50.000 đồng một tháng thông qua ứng dụng hoặc website FPT Play, FPT Play box.

Đặc biệt, khi có tài khoản FPT Play, người dùng có thể xem bóng đá trên điện thoại, tablet, laptop tại bất cứ đâu, tiện lợi so với việc phải ngồi cố định trước TV tại nhà. Ngoài ra, việc xem bóng đá không giới hạn data 3G, 4G cũng sẽ giúp cho khán giả không bỏ lỡ các trận bóng khi thiết bị không có kết nối Wifi.

Người dùng có thể theo dõi nhiều giải đấu bóng đá đặc sắc trên FPT Play.

Trong tháng 8, FPT Play ra mắt gói VIP - xem phim và truyền hình đặc sắc, bao gồm: kho phim điện ảnh và series trực tuyến của HBO Go được sản xuất bởi Hollywood, Trung, Nhật, Hàn; hàng nghìn giờ phim bộ và lẻ; hơn 150 kênh truyền hình trong nước và quốc tế, gồm cả HBO, Max by HBO, Red by HBO; trực tiếp và độc quyền Serie A, FA Cup.

Ngoài ra, gói VIP cung cấp đặc quyền tắt quảng cáo khi xem phim trên FPT Play trong thời gian này. Người dùng còn có thể xem cùng lúc trên 5 thiết bị (riêng nội dung HBO Go chỉ 2 thiết bị). Giá bán gói là 100.000 đồng cho 30 ngày, 200.000 đồng cho 60 ngày, 600.000 đồng cho 180 ngày và 1,2 triệu đồng cho một năm.

Bảo An