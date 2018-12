Khác với thông lệ, năm nay Apple cho biết không công bố doanh số đặt hàng iPhone 7 và 7 Plus như các thế hệ trước. Nguyên nhân vì hệ thống kênh phân phối của Apple hiện giờ rất lớn và họ không thể thống kê được hết. Cũng có lý do cho rằng, hãng muốn giấu doanh số vì lo ngại không lập phá vỡ được kỷ lục của các đời trước khi iPhone đang trên đà suy giảm những quý gần đây.

iPhone 7 và 7 Plus năm nay có một số thay đổi ở thiết kế. Ảnh: Fastcompany.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ các nhà mạng tại Mỹ, doanh số đặt hàng iPhone 7 và 7 Plus đang trên đường phá kỷ lục của các thế hệ trước. T-Mobile cho biết lượng đặt mua iPhone năm nay cao gấp bốn lần iPhone 6. Thậm chí, nó có thể phá kỷ lục trong ngày đầu mở bán của một smartphone tại Mỹ hôm 16/9 tới đây. Tại một nhà mạng Mỹ khác là Sprint, số đơn hàng đặt mua 7 và 7 Plus trong ba ngày vừa qua tăng 375% so với 6s và 6s Plus năm ngoái.

Theo công bố của Apple, đã có 13 triệu máy iPhone 6s và 6s Plus được bán chỉ trong tuần đầu tiên phát hành năm trước. Còn hồi 2014, hãng đạt doanh số bán 10 triệu iPhone 6 và 6 Plus trong tuần ba ngày đầu.

Mỹ Anh