Loạt TV khung tranh 2020 của Samsung

The Frame vẫn sử dụng công nghệ QLED nhưng nâng cấp lên công nghệ Dual LED, giúp tăng độ tương phản, góc nhìn cho các mẫu TV khung tranh đời mới. So với hình ảnh thật bên trái, màu sắc trên mẫu The Frame 2020 phía trên thể hiện sát với gốc hơn so với model đời 2019. Độ tương phản cũng cao, cho hình ảnh có chiều sâu hơn.