Loạt smartphone tầm trung được chú ý tại Mỹ đầu 2018

3. Motorola Moto G5S Plus

Ở phân khúc tầm trung, Moto G5S Plus được đánh giá là sản phẩm tốt so với số tiền dưới 300 USD. Máy được tích hợp phiên bản Android gốc, màn hình hiển thị đẹp, cấu hình mạnh mẽ, hiệu suất cao, máy ảnh chụp đẹp và tuổi thọ pin trung bình cao. Cụ thể, Moto G5S Plus có mặt của màn hình 5,5 inch độ phân giải Full HD, chip Qualcomm Snapdragon 625, RAM 4 GB, camera kép 13 megapixel ở mặt sau, camera trước 8 megapixel cho chụp "tự sướng". Viên pin 3.000 mAh cho thời gian sử dụng khoảng một ngày. Tại Việt Nam, sản phẩm được bán với giá 6,99 triệu đồng.