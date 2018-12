Loạt smartphone giá chưa tới một triệu đồng ở Việt Nam

Motorola Moto C (990.000 đồng)



Từng được định giá chính hãng tới 1,9 triệu đồng, giá bán hiện tại của mẫu Android này giờ còn chưa tới 1 triệu đồng. Thậm chí, phiên bản 4G cũng chỉ còn khoảng 1,3 triệu đồng. So với các đối thủ tầm 1 triệu đồng, Moto C có thông số kỹ thuật nhỉnh hơn khi màn hình 5 inch, chip 4 nhân và RAM 1 GB, bộ nhớ trong 16 GB. Bên cạnh đó, máy cũng chạy Android 7.0, phiên bản mới hơn các sản phẩm còn lại trong danh sách.