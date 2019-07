Loạt smartphone Android tầm trung giảm giá mạnh nhất cuối hè

Vsmart Active 1+ (giảm 800.000 đồng)

Từ mức giá 5,8 triệu đồng, mẫu Android thương hiệu Việt xuống còn 5 triệu đồng. Active Plus có màn hình 6,2 inch độ phân giải FullHD+ với thiết kế tai thỏ như trên iPhone XS hay XR. Phần tai thỏ được làm lớn hơn nhiều smartphone Android khác do tích hợp cả đèn Flash để trợ sáng khi selfie. Độ phân giải lên tới 20 megapixel. Mặt lưng có camera kép với độ phân giải 12 và 24 megapixel. Sau khi giảm giá, Active 1+ có lợi thế về cấu hình so với giá khi dùng chip Snapdragon 660, RAM 6 GB và bộ nhớ 64 GB. Đi kèm là pin dung lượng 3.650 mAh và cổng sạc USB-C đời mới. Ảnh: Huy Đức