ZenBook UX391 (giá từ 40,49 triệu đồng)nhấn mạnh đến thiết kế đẹp tinh tế và sang trọng với hai màu xanh Biển sâu và đỏ Burgundy, khác hẳn với vẻ ngoài đơn điệu của những mẫu laptop doanh nghiệp. Hướng đến người dùng chuyên nghiệp, các doanh nhân thành đạt đòi hỏi một thiết bị thẩm mỹ và hiệu suất cao, ZenBook S thiết kế với độ mỏng chỉ 12,9mm trên chất liệu nhôm nguyên khối nhẹ 1kg, điểm nhấn của mặt lưng là những đường tròn đồng tâm đặc trưng của Asus ZenBook và đường cắt kim cương chạy suốt cạnh viền.ZenBook S đã dành nhiều giải thưởng danh giá về thiết kế và công nghệ như "Best Choice of the Year", "Best Choice Golden Award", "Computex d&I" tại triển lãm Computex 2018.