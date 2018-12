Một tuần nay, trên Facebook liên tục xuất hiện thông tin: "Việt Thanh, người trong ban đại diện Facebook tại Việt Nam khẳng định, từ ngày 25/7/2016, nếu các bạn không like, không comment bài viết và hình ảnh của nhau thì sẽ không thấy nhau trên bảng tin và hai tài khoản không tương tác nhau trong 60 ngày sẽ tự động hủy kết bạn. Mục đích của Facebook là muốn chúng ta xích lại gần nhau hơn. Các bạn like ảnh mình đi để mình like lại nhé không là ta đi xa quá".

Những chia sẻ về việc Facebook hủy kết bạn nếu không tương tác.

Nội dung trên khiến nhiều người hoang mang vì thời điểm 25/7 đã đến gần. Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu trò câu like của một số trang bán hàng trên mạng xã hội. Đại diện truyền thông cho Facebook tại Việt Nam khẳng định không nhận được thông báo chính thức nào từ phía Facebook về chuyện "hủy kết bạn giữa hai tài khoản nếu không tương tác trong 60 ngày", cũng như không có người đại diện nào tên là Việt Thanh tại Việt Nam.

Trong khi đó, việc "không thấy nhau trên News Feed nếu ít like" không phải thông tin mới mà đã được Facebook chia sẻ từ năm 2013. Lars Backstrom, kỹ sư phụ trách hệ thống xếp hạng News Feed, cho biết mỗi ngày, "hàng chục nghìn" thông tin được người dùng đưa lên Facebook. Khi mở mạng xã hội, trung bình có khoảng 1.500 post (bài viết) chờ sẵn để người dùng theo dõi từ ảnh cưới của bạn thân, lời chúc mừng sinh nhật cho đến các thông tin tẻ nhạt như anh A vừa kết bạn với chị B...

Do hiếm có ai có đủ thời gian để duyệt hết ngần đó thông tin, Facebook sẽ chấm điểm và xếp hạng các post. Công thức cụ thể tất nhiên sẽ không được Facebook tiết lộ, nhưng trong số đó bao gồm việc bạn có thường xuyên like hay comment nội dung của ai đó hay không, mối quan hệ của bạn với người đó, có khi nào bạn ẩn một thông tin mà người kia đăng không... Nói cách khác, cách một thành viên cụ thể tương tác với "bạn bè" (friends) của họ sẽ quyết định tần suất xuất hiện các post của những người đó trên News Feed.

Các nội dung trên News Feed không được hiển thị theo trình tự thời gian mà xếp theo mức độ quan tâm của người dùng.

Facebook cũng thống kê 50 lần tương tác gần nhất của người dùng để xếp hạng các post trong lần tiếp theo. Mục tiêu là để thành viên tiếp cận được với những thông tin mà họ muốn nhiều hơn, thúc đẩy tương tác cao hơn, dành nhiều thời gian hơn trên Facebook.

Thi thoảng, nếu ai đó bấm like hoặc bình luận nội dung từ cách đây vài năm, Facebook cũng ưu tiên hiển thị lên News Feed. "Rất khó cho người dùng tìm lại thông tin cũ vì họ phải cuộn thanh cuốn liên tục cho đến khi thấy thứ họ muốn", Backstrom cho hay. Trong thử nghiệm của Facebook, việc hiển thị lại post cũ giúp tăng số lượt like, comment và share lên 5-8%.

Tuy nhiên, hệ thống này không thể làm hài lòng mọi người dùng vì khiến họ lỡ nhiều thông tin, trong khi họ không thể lần lượt mở Timeline của từng người để biết người đó có cập nhật gì không. "Đúng là hệ thống không hoàn hảo. Nhưng chúng tôi từng dừng việc chấm điểm và thay vào đó là hiển thị post theo trình tự thời gian. Kết quả là số lượng like, comment giảm đáng kể", Facebook giải thích.

Cuối tháng 6/2016, Facebook cũng mới điều chỉnh News Feed, trong đó các nội dung do bạn bè, người thân của thành viên đăng lên sẽ được đặt ở vị trí cao hơn so với đường link tin tức. "Để đảm bảo bạn không bỏ lỡ cập nhật từ bạn bè và gia đình, chúng tôi ưu tiên những post này trên đầu News Feed", Adam Mosseri, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Facebook, nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ liên tục điều chỉnh theo thời gian cho phù hợp, ví dụ nếu thấy bạn thích ảnh từ chị gái, chúng tôi sẽ đưa các chia sẻ của chị gái bạn lên trên".

Theo New York Times, cách tốt nhất để có được nhiều nhất thông tin mong muốn là thường xuyên bấm like, bình luận nội dung của những người bạn quan tâm và bấm ẩn các post bạn không thích.

Châu An