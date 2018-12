Tháng 9 năm ngoái, Apple đã phá vỡ truyền thống của họ khi trình làng đến ba mẫu iPhone thay vì chỉ hai như trước. Họ cũng lần đầu đưa vào số La Mã để đặt tên cho thiết bị - iPhone X - đồng thời bỏ qua số 9 để lên thẳng số 10 (X tương ứng với 10).

Hình ảnh iPhone Xs được 9to5mac chia sẻ.

Theo 9to5mac, Apple sẽ vẫn duy trì cách đặt tên cũ, tức các bản không thay đổi thiết kế, chỉ nâng cấp cấu hình được thêm hậu tố "s". Do đó, iPhone mới sẽ có tên iPhone Xs, với hai lựa chọn màn hình OLED 5,8 inch và 6,5 inch. Riêng chiếc iPhone "giá rẻ" với màn hình LCD 6,1 inch không được nhắc đến.

Tuy nhiên, cách gọi mới khiến iPhone 2018 rất khó đọc. Năm ngoái, Tim Cook xướng tên iPhone X là "iPhone Ten", nhưng người dùng vẫn thích đọc là "iPhone Ex". Với tên mới, iPhone sẽ được đọc thành "iPhone Excess", "iPhone eXtra Small" hay "iPhone Ten-Ses".

Trong khi đó, Bloomberg lại cho rằng phiên bản iPhone 5,8 inch năm nay chỉ đơn giản là "iPhone X 2018", "iPhone X mới" (the new iPhone X), hoặc Apple sẽ đưa vào các con số, như iPhone X2, sau này là iPhone X3, iPhone X4... Với bản 6,5 inch, hậu tố Plus sẽ được đưa vào thành iPhone X Plus. Thậm chí, không loại trừ phiên bản này có tên gọi mới, như iPhone X Light chẳng hạn.

Riêng với bản 6,1 inch dùng màn hình LCD, một số chuyên gia đoán nó sẽ có tên iPhone 9 hoặc iPhone 8s. Đây là bản nâng cấp của bộ đôi iPhone 8, iPhone 8 Plus và có thiết kế của iPhone X. Ngoài ra, Apple có thể đặt tên đơn giản hơn nữa cho bộ ba iPhone mới, gồm iPhone X (5,8 inch), iPhone X (6,1 inch) và iPhone X (6,5 inch).

Còn với độc giả Số Hóa - VnExpress, trong một khảo sát về tên gọi bộ đôi iPhone mới dùng màn hình OLED, Xs được lựa chọn nhiều nhất, tiếp đến là iPhone 11 và iPhone 9.

Kết quả khảo sát tên iPhone mới của VnExpress.

Theo CNet, dù gọi thế nào, chữ X vẫn không thể bị loại bỏ vì nó đánh dấu sự đổi mới của Apple ở mảng smartphone, như cách hãng đã làm với Mac OS X trước đây. Hệ điều hành này đã mở ra chu kỳ thành công mới cho công ty Mỹ từ 2001, trước khi làm mới với tên gọi macOS vào năm 2016.

Apple sẽ tổ chức lễ ra mắt iPhone mới vào 10h ngày 12/9 (giờ địa phương), tức 0h ngày 13/9 giờ Hà Nội, tại nhà hát Steve Jobs Theater trong trụ sở mới Apple Park ở Cupertino, California (Mỹ).

Bảo Lâm