LG V20 vừa được LG trình làng tại sự kiện diễn ra đồng thời ở cả Mỹ và Hàn Quốc. Sản phẩm nằm trong phân khúc cao cấp, kế tiếp mẫu V10 ra một năm trước.

Camera kép nằm ở lưng với phím vân tay bên dưới.

So với G5 ra đầu năm, V20 có màn hình lớn hơn, lên tới 5,7 inch, tương đương với Galaxy Note 7 của Samsung và lớn hơn 6s Plus. Độ phân giải QuadHD đi kèm tấm nền IPS. Giống mẫu V đời đầu, V20 có tới hai màn hình với màn hình phụ nhỏ hơn nằm ngay trên màn hình chính, cho phép hiển thị thông báo, chữ ký cá nhân hay phím tắt... So với V10, màn hình phụ đời mới sáng hơn gấp đôi và cho phép hiển thị chữ ký dài hơn.

Thiết kế của LG V20 thay đổi so với V10 và mang phong cách giống với LG G5 ra hồi đầu năm hơn. Model mới có vỏ nhôm AL6013 siêu nhẹ, thường dùng ở máy bay chứ không còn khung thép và mặt lưng nhựa như đời trước. Dù vậy, sản phẩm vẫn có độ bền cao với khả năng chống va đập và đạt tiêu chuẩn MIL-STD-810 của quân đội Mỹ. Mặt lưng vẫn tách ra được để thay pin.

Trong khi camera selfie ở mặt trước chuyển về dạng đơn với độ phân giải 5 megapixel và ống kính f/1.9, camera chính phía sau V20 lại nâng cấp lên dạng kép. Hệ thống này bao gồm một camera 16 megapixel với tiêu cự tiêu chuẩn và một camera 8 megapixel có góc chụp rộng 135 độ. Dù được trang bị ống kính chống rung quang học OIS, V20 còn là smartphone đầu tiên sử dụng công nghệ chống rung EIS của Qualcomm, giúp cho việc quay video mượt và giảm bớt rung lắc khi chuyển động.

Cấu hình của V20 không khác biệt nhiều so với G5 khi sở hữu chip Snapdragon 820, RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Pin có dung lượng 3.200 mAh và hỗ trợ sạc nhanh QuickCharge 3.0.

Điểm hơn ở sản phẩm là được tích hợp sẵn tới 4 bộ giải mã DAC cho phép chơi nhạc như một thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Âm lượng có thể điều chỉnh tới 75 mức độ. Phần mềm chơi nhạc và tai nghe đi kèm do hãng sản xuất âm thanh Bang & Olufsen tuỳ chỉnh. Ngoài ra, V20 có thể ghi âm với chất lượng 24-bit/48kHz và âm thanh lớn tới 132dB.

LG V20 sẽ được bán ra thị trường với 3 màu xám đen Titan, hồng và bạc. Đây cũng là smartphone đầu tiên thị trường được bán ra với hệ điều hành Android 7.0 mới nhất của Google.

Video thực tế LG V20:

LG V20 ra mắt với màn hình và camera kép

Tuấn Anh