LG Tone series - loại tai nghe dành cho người chơi thể thao

LG Tone có thiết kế dạng neckband - đeo cổ và dạng in ear nên đảm bảo chắc chắn và an toàn hơn so với các mẫu true wireless khi sử dụng. Sản phẩm có 4 phiên bản khác nhau: Tone Platinum SETM, Tone Ultra SETM, Tone ProTM và Ton+.