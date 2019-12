Ngoài TV cao cấp OLED W9, LG còn trưng bày tủ lạnh, máy giặt, máy hấp sấy trong triển lãm Smart Living, diễn ra trước lễ trao giải Tech Awards.

Tivi Signature OLED W9 (650 triệu đồng)

Siganature W nằm trong số những TV đắt nhất ở Việt Nam hiện nay với giá hơn 650 triệu đồng cho phiên bản 77 inch và 300 triệu đồng cho bản 65 inch. Kích thước màn hình chưa phải to nhất, nhưng model 4K này được đánh giá cao nhờ thiết kế độc đáo, màn hình OLED siêu mỏng chỉ 3 mm có thể uốn cong và dán lên tường qua nam châm. Hệ thống loa được tách biệt riêng thành một loa thanh đa kênh, hỗ trợ âm thanh vòm.

Máy giặt lồng đôi Twin Wash (59,8 triệu đồng)

Nhờ lồng đôi, người dùng có thể giặt các mẻ giặt lớn ở máy giặt cửa trước phía trên, hoặc sử dụng máy giặt cửa trên riêng bên dưới cho số lượng nhỏ mà không cần chờ đủ một mẻ áo quần. Nếu quên một vài món đồ cần giặt, người dùng vẫn có thể thêm vào sau khi bắt đầu chu trình giặt. Thiết bị có nút "Add Item" (Thêm đồ giặt), cho phép bạn mở cửa trong khi giặt để bỏ đồ vào.

Tủ hấp sấy quần áo LG Styler (50 triệu đồng)

Công nghệ TrueSteam trong tủ hấp sấy và chuyển động ngang của móc treo giúp hơi nước thẩm thấu sâu vào quần áo, làm giảm chất gây dị ứng, mùi khó chịu và nếp nhăn. Cơ chế làm khô nhiệt độ thấp giúp làm khô quần áo nhanh hơn so với phơi quần áo thông thường, đồng thời ngăn ngừa sự co rút và hư hỏng do nhiệt. Nhờ kết nối Wi-Fi, người dùng có thể theo dõi quần áo, kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng... qua smartphone.

Tủ lạnh InstaView (67 triệu đồng)

Đúng như tên gọi InstaView (xem nhanh), tủ lạnh của LG có tấm kính gương trong suốt và bật sáng khi gõ nhanh hai lần, cho phép nhìn xuyên thấu bên trong mà không phải mở cửa tủ, giảm tình trạng thất thoát khí lạnh, giúp rau củ tươi ngon lâu hơn. Người dùng cũng có thể kiểm soát tủ lạnh qua smartphone như thay đổi nhiệt độ tủ, kích hoạt làm lạnh nhanh, chẩn đoán tình trạng rau củ... từ xa.

Để trải nghiệm các sản phẩm gia dụng đắt tiền của LG, độc giả VnExpress có thể đăng ký tham gia triển lãm Smart Living tại đây. Triển lãm mở cửa tự do từ 13h ngày 8/1 tại White Palace, TP HCM.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ ngày hội Tech Day của VnExpress cùng diễn đàn Tech Talks và lễ trao giải Tech Awards. Diễn đàn Tech Talks được tổ chức từ 13h đến 18h ngày 8/1 và lễ trao giải Tech Awards 2019 diễn ra từ 19h cùng ngày. Diễn đàn Tech Talks mở bán vé đăng ký với giá 299.000 đồng một vé. Độc giả mua vé tại đây.