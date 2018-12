Khác với các dòng sản phẩm ProBook trước đây, laptop thế hệ thứ 5 của HP mang lại cho người dùng cảm giác thích thú khi không còn nữa những góc cạnh bo cong mềm mại. Thay vào đó, ProBook 400 G5 sở hữu nét đẹp hiện đại nhờ các góc cạnh "vuông" hơn cùng với tông màu bạc nổi bật.

Là một chiếc laptop dành cho doanh nghiệp, vì thế sản phẩm này vẫn sử dụng chất liệu hợp kim nhôm cao cấp để đảm bảo sự chắc chắn và ổn định (theo tiêu chuẩn MIL-STD-810G của quân đội Mỹ). Nhờ đó, máy có khả năng chịu lực, chống va đập tốt hơn. Người dùng sẽ thoải mái hơn khi mang máy ra ngoài làm việc mà không phải lo vấn đề va đập nhẹ trong quá trình sử dụng.

Không chỉ vậy, ProBook 400 G5 còn có khả năng nâng cấp và tháo lắp dễ dàng. Việc này giúp người dùng tiết kiệm chi phí, không tốn quá nhiều tiền để thay thế và mua một chiếc laptop mới mà đơn giản chỉ cần nâng cấp phần cứng để máy có thể tiếp tục cải thiện hiệu suất. Với các doanh nghiệp luôn yêu cầu khắt khe về phần cứng cần nâng cấp theo từng năm để có thể chạy những phần mềm chuyên dụng, đây là một lợi thế rất đáng kể.

Ngoài ra, HP còn đem đến cho người dùng 3 phiên bản tùy chọn kích thước. Phiên bản 430 dành cho nhu cầu di chuyển nhiều, 440 cho nhu cầu gọn nhẹ nhưng vẫn có được kích cỡ vừa đủ để có thể thoải mái làm việc và 450 cho nhu cầu không gian làm việc lớn, rộng rãi, yêu cầu khả năng xử lý đồ họa cao.

Và để đảm bảo vấn đề an toàn dữ liệu cho người dùng cá nhân và cả doanh nghiệp, HP không chỉ trang bị cho ProBook 400 G5 cảm biến vân tay mà còn tích hợp nhiều công nghệ bảo mật hiện đại như: HP BIOSphere có khả năng tự động phát hiện và phục hồi BIOS nếu gặp lỗi hoặc bị tấn công; chip TPM và phần mềm Client Security giúp bảo mật dựa trên mã hóa phần cứng giúp dữ liệu an toàn tuyệt đối cả khi không may bị kẻ gian đánh cắp máy. Nhờ đó, người dùng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng hoặc lưu trữ những tài liệu nhay cảm của công ty.

So với phiên bản cũ, màn hình của ProBook 400 G5 đã được nâng cấp lên tấm nền IPS Full HD giúp đáp ứng tốt cả cho nhu cầu công việc và giải trí nhờ màu sắc tươi sáng, trung thực. Tuy nhiên, nó cũng không quá rực như những màn hình giải trí thông thường. Kết hợp với đó là lớp phủ chống chói Anti - Glare và độ tương phản cao, giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi sử dụng, không gặp phải hiện tượng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Bàn phím được sử dụng là loại FullSize cho cảm giác gõ thoải mái trong thời gian dài, trang bị LED giúp làm việc tốt trong môi trường thiếu sáng. HP đã ưu ái trang bị thêm khả năng chống tràn nước đặc biệt cho bàn phím. Đây là tính năng chỉ có trên những laptop cao cấp, với mục đích bảo vệ thiết bị khỏi những lần sơ xuất đổ nước lên bàn phím.

TouchPad trên ProBook 400 G5 có kích thước tương đối lớn, với 2 phím chuột trái phải riêng biệt được giấu bên dưới bề mặt rê. Nhờ vậy, người dùng sẽ có cảm giác thoải mái khi thực hiện các thao tác đa nhiệm, phóng to thu nhỏ dễ dàng nhờ độ ma sát thấp.

Ngoài việc trang bị CPU thế hệ thứ 8 của Intel, sản phẩm này còn tích hợp khe SSD M.2 hỗ trợ chuẩn PCIe tốc độ cao. Người dùng có thể tùy chọn mức cấu hình từ Core i5 - Core i7, 4-8GB RAM DDR4 và card đồ họa rời của Nvidia... để có thể tối ưu giữa chi phí và nhu cầu sử dụng sao cho phù hợp.

Trong thời gian từ 2/12 đến 29/1, mua máy tính xách tay HP Laptop 14-bs/15bs, HP Pavilion Laptop 14-bf/15-cc, ProBook 400 G4 hoặc ProBook 400 G5 trang bị bộ xử lý Intel Core i3/i5/i7 sẽ được tặng chuột máy tính không dây HP Z3700. Ngoài ra, sản phẩm được hỗ trợ gói bảo hành toàn diện của HP, bao gồm dịch vụ bảo hành VIP 30 phút (tại các Trung tâm chăm sóc khách hàng toàn diện của HP ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ), bảo hành tận nhà và bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí. Liên hệ tổng đài hỗ trợ 24/7 của HP qua hotline: 1800588868 (miễn phí) để nhận được hỗ trợ.

Trọng Công