Máy tính anh chị mình vẫn vô mạng bình thường. Mình đã cài lại IP, đổi modem, cài lại mạng mà vẫn không được. Lạ nữa là ngắt kết nối Wi-Fi xong vô lại được, mấy giây sau hiện dấu chấm than tiếp. Không biết là do máy hay do mạng nữa.

Nhà mình dùng mạng VNPT, ở nơi làm thì dùng FPT.

Mai An Phan

Maian.conan@gmail.com