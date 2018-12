Yêu cầu của trường như sau, theo em yêu cầu này có vẻ hơi cũ, nhưng trường xác nhận như vậy:

Operating System:

- Windows 8 Operating System or higher

- or Mac OS X minimum or higher

- Microsoft Office 2010 or 2013 (2013 will be the version used in IT classes), Home/Student version minimum, 2011 for Mac users (no need for MS Access)

- Microsoft Internet Explorer Version 9.0 or higher / Mozilla Firefox 25 or higher / Chrome 30 or higher

Minimum hardware requirements:

- 1.6GHz processor

- 4GB RAM

- 128GB available on hard drive

- USB memory stick or external hard drive

Network connectivity:

- Wi-Fi (wireless card, WPA2 mandatory). Intel based wireless cards are recommended.

Yêu cầu riêng của em là:

1. Hoặc Dell hoặc Apple (Macbook), vì em thích máy của hai hãng này

2. Có bảo hành toàn cầu

3. Mỏng, nhẹ, thời lượng pin tốt (thời gian sử dụng dài và di chuyển nhiều)

4. Giá tốt (dưới 30 triệu đồng).

Em thích con chiếc Dell XPS, cơ mà cũng hơi phân vân không biết có nên mua? Macbook thì mù tịt nhưng IT team của trường nói là họ hỗ trợ macbook tốt và bảo là mua Macbook và dualboot chạy.

Mong mọi người giúp em. Em xin cảm ơn!

Ha Nguyen

hoangha0698@gmail.com