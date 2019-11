Laptop lai cho game thủ giá 180 triệu đồng

Phần tản nhiệt của máy được đặt ở nhiều góc khác nhau, gồm hai bên, phía trên và mặt sau. Việc bố trí tản nhiệt cao giúp hơi nóng không phả vào tay, từ đó gây cảm giác khó chịu. Asus cho biết công nghệ tản nhiệt trên Mothership hút luồng gió từ dưới lên, kết hợp hệ thống quạt 375 cánh (4 bộ) và 8 ống dẫn nhiệt, giúp CPU mát hơn 14 độ C, GPU mát hơn 10 độ C nếu so sánh với các loại quạt tản nhiệt trên laptop gaming khác. Ngoài ra, bộ phận này cũng có tính năng tự làm sạch bụi bám vào.