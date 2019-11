Laptop cho doanh nhân ưa di chuyển

Các laptop mỏng nhìn chung dễ bị nóng sau một thời gian sử dụng. Tuy vậy, ThinkPad X1 Carbon lại không gặp vấn đề này. Sau khi chạy video Full HD được khoảng 15 phút, phần touchpad của máy vẫn giữ ở nhiệt độ 27 độ C trong khi phần trung tâm của bàn phím đạt 35 độ C. Phần đáy của cả hai model màn hình 4K và Full HD đều giữ ở mức 35 độ C, khi lên cao nhất cũng chỉ khoảng 37-38 độ C.