MV ca nhạc “Stupid Love” của Lady Gaga, nằm trong đĩa đơn cùng tên chính thức ra mắt ngày 28/2, được thực hiện hoàn toàn bằng iPhone.

Hôm qua (27/2), Lady Gaga đã chia sẻ đoạn video quảng cáo cho đĩa đơn mới dài hơn một phút cùng hashtag #ShotoniPhone trên Twitter. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không tiết lộ đã sử dụng mẫu iPhone nào trong quá trình sản xuất. 9to5mac cho rằng, MV này có thể được thực hiện bằng iPhone 11.

Lady Gaga tung MV quay bằng iPhone Trailer quảng cáo cho MV Stupid Love được quay bằng iPhone. Nguồn: Lady Gaga.

Billboard mô tả những cảnh quay trong MV mới của Gaga "hoành tráng như bài hát". Stupid Love là đĩa đơn đầu tiên đánh dấu sự trở lại của ca sĩ có biệt danh "mẹ quái vật" này sau ba năm, kể từ album Joanne ra năm 2016.

Lady Gaga không phải tên tuổi lớn duy nhất hợp tác với Apple trong chiến dịch quảng cáo "Shot on iPhone". Năm ngoái, ca sĩ Selena Gomez phát hành MV Lose You to Love Me quay bằng iPhone 11 Pro. Bên cạnh đó, Apple đã giới thiệu một số bộ phim ngắn được ghi lại qua ống kính của iPhone. Ví dụ, phim Daughter kỷ niệm Tết Nguyên đán 2020, có sự xuất hiện của diễn viên Châu Tấn và quay hoàn toàn bằng iPhone 11 Pro.

The Wrap dự đoán, chiến dịch "Shot on iPhone" giúp thúc đẩy đáng kể doanh số bán hàng của Apple. Đầu tháng này, Apple đã thừa nhận dịch Covid-19 ảnh hưởng tới doanh thu và không thể đáp ứng đơn hàng thiết bị do các nhà máy ở Trung Quốc chưa thể hoạt động hết công suất. Dan Ives, chuyên gia phân tích Wedbush cho rằng, quá trình gián đoạn kéo dài thêm một hoặc hai tuần nữa sẽ "gây cú sốc lớn" cho chuỗi cung ứng của Apple.

Việt Anh (theo The Wrap)