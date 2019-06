Kính mát tích hợp loa Bose giá 5 triệu đồng

So với các mẫu kính mát thông thường, Frames có phần gọng to và dày do chứa thêm các linh kiện điện tử, nhưng vẫn khá nhẹ với trọng lượng 45 gram. Đeo thử, phiên bản Rondo cho nữ vừa với nhiều gương mặt người Việt, trong khi đó mẫu Alto khá to nên kính bị trễ xuống sống mũi.