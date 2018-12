FPT Shop chính là chuỗi bán lẻ đầu tiên tổ chức buổi sự kiện mở bán iPhone 7 và 7 Pluschính hãng vào lúc nửa đêm. Góp mặt tham gia sự kiện là 61 khách hàng đầu tiên sở hữu điện thoại cùng giới truyền thông. Lấy cảm hứng từ bộ phim Now You See Me, sự kiện mở bán diễn ra từ 21h ngày 10/11 đến rạng sáng ngày 11/11 với nhiều màn trình diễn độc đáo.