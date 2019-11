Hà NộiBa sản phẩm mới của JBL được giới thiệu tại triển lãm âm thanh AVShow 2019 đang diễn ra tại Hà Nội.

Eon One và One Pro hướng đến các sự kiện trình diễn chuyên nghiệp như ca nhạc, hội thảo, xem phim... đòi hỏi âm thanh tốt nhưng vẫn cần đến sự nhỏ gọn, dễ di chuyển cũng như tháo lắp. Về cơ bản, cả hai có thiết kế gần giống nhau.

Cả hai đều được tích hợp bộ khuếch đại âm thanh Class D, sở hữu thanh loa có cấu trúc ba đoạn, trong đó, hai đoạn nối để điều chỉnh chiều cao và một đoạn gắn các củ loa. Chiều cao tối đa của loa có thể lên đến 2 m. Nhờ kiểu thiết kế này, người dùng có thể lắp ghép loa linh hoạt, phù hợp với từng môi trường và mục đích nghe khác nhau. Ví dụ, nếu muốn phát âm thanh cho đám đông trong không gian rộng, người dùng cần ghép cả ba thanh để góc phủ rộng hơn và âm thanh đi xa, đều hơn.

Mẫu loa Eon One. Ảnh: JBL.

Mẫu Eon One có kích thước 593 x 369 x 434 mm, nặng 18,5 kg còn mẫu One Pro thì nhỏ gọn hơn 401,3 x 266,7 x 594,4 mm, nặng 17 kg. Mẫu Eon One Pro có phần loa treble được thiết kế kiểu bán nguyệt, phần lưới cho phép nhìn thấy củ loa treble trong khi Eon One thì có kiểu thiết kế dạng trụ và giấu hoàn toàn loa treble.

Theo PGI Phúc Giang, đại diện nhà phân phối bộ 3 loa JBL này, cả JBL Eon One lẫn One Pro đều cho công suất lên tới 380W, gồm một loa bass và 6 loa treble. Tuy vậy, kích thước loa bass của mỗi model lại khác nhau. Nếu Eon One sử dụng model đường kính 25 cm, Eon One Pro tích hợp loa bass nhỏ hơn (20 cm).

Eon One sử dụng mixer hỗ trợ 6 chuẩn kết nối gồm: hai ngõ đa năng (line) có thể cắm giắc 3 mm, microphone hoặc nhạc cụ, một ngõ RCA, một ngõ 6 mm, một ngõ 3,5 mm và Bluetooth. Người dùng có thể kết nối hai loa Eon One với nhau qua cổng RCA nhằm mở rộng phạm vi của âm thanh. Trong khi đó, Eon Pro có tới sáu line, trong đó có bốn line cho phép điều chỉnh riêng biệt. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ microphone nguồn Phantom 48V còn model Eon One thì không.

Một điểm khác biệt nữa là mẫu One Pro được tích hợp giá đỡ thiết bị di động, cổng kết nối USB 5V, 1A cùng pin Lithium Ion có thể hoạt động liên tục trong 6 tiếng. Trong khi đó, mẫu Eon One không có.

JBL Eon One có giá bán trên thị trường quốc tế khoảng 799 USD (hơn 18,5 triệu đồng) còn Eon One Pro là 899 USD (hơn 20,8 triệu đồng).

Mẫu Eon One Compact. Ảnh: JBL.

Eon One Compact là mẫu loa nhỏ gọn nhất trong ba model mới của JBL. Sản phẩm nặng chỉ 8 kg. Sản phẩm có pin hoạt động liên tục được tới 12 tiếng, có thể sạc đầy pin trong 2,5 tiếng. Loa độ nhạy 112 dB, sử dụng một loa bass 20 inch, một loa treble 2,54 cm, có tần số đáp ứng 37,5 Hz - 20 kHz

Eon One Compact có hệ thống mixer cơ lẫn số, gồm bốn kênh tích hợp với các tuỳ chọn microphone, nhạc cụ... Với riêng hệ thống mixer số, người dùng có thể cài đặt qua ứng dụng JBL Compact Connect. Sản phẩm có hỗ trợ kết nối Bluetooth, có giá bán khoảng 494 USD (hơn 11,4 triệu đồng) trên thị trường quốc tế.

AVShow là sự kiện triển lãm âm thanh giải trí, được tổ chức thường niên tại Hà Nội. Năm nay, chương trình diễn ra ở Trung tâm hội nghị Quốc gia với sự tham gia của 27 nhà phân phối, bán lẻ thiết bị âm thanh. Sự kiện có 33 phòng nghe nhìn, gồm 20 phòng xem phim, nghe nhạc và 13 phòng trưng bày các phụ kiện, tai nghe, dây dẫn...

Như Tâm