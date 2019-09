Nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM hạ giá iPhone XR chính hãng từ 1 đến 2 triệu đồng, sau khi iPhone 11 có mặt ở Việt Nam.

Từ 19 triệu đồng hồi đầu tháng 9, iPhone XR bản 64 GB chính hãng, mã VN/A, giờ xuống 17 triệu đồng. Tại một số cửa hàng nhỏ khác ở Hà Nội, giá sản phẩm này còn thấp hơn.

iPhone XR ra mắt năm ngoái cùng iPhone XS và XS Max nhưng không được chuộng ở Việt Nam.

Ngoài model 64 GB, các phiên bản dung lượng cao hơn của iPhone XR chính hãng cũng đang được điều chỉnh giảm cả triệu đồng. Ví dụ, phiên bản 128 GB, từ 20 triệu đồng xuống còn 18 triệu đồng; bản 256 GB giảm từ 22 triệu đồng xuống 21 triệu đồng. Tuy nhiên, giá ở các cửa hàng khác nhau, chênh lệch từ 500 đến 1 triệu đồng và cũng không còn đủ màu sắc. Phiên bản 64 GB và 256 GB ít hàng hơn so với bản 128 GB.

"iPhone XR sẽ sớm biến mất trên thị trường xách tay ở Việt Nam", Đoàn Dũng, Giám đốc một hệ thống phân phối sản phẩm Apple ở Hà Nội nhận định. Việc iPhone 11, bản nâng cấp của iPhone XR, đã có mặt ở thị trường xách tay với giá về gần sát với XR, khiến người dùng không còn mặn mà với model cũ nữa. Các cửa hàng giảm giá để đẩy hàng tồn và có thể sẽ không còn bán model này dưới dạng máy mới mà chuyển sang hàng qua sử dụng để cạnh tranh với máy chính hãng.Tương tự thị trường chính hãng, giá iPhone XR trên thị trường xách tay cũng hạ mạnh sau khi bộ ba iPhone 11 xuất hiện ở Việt Nam nhưng mức giảm không lớn bằng. iPhone XR 64 GB còn 16 đến 16,2 triệu đồng - so với đầu tháng 9, mức giảm chỉ 200.000 đến 300.000 đồng. Phiên bản 128 GB là 17,8 triệu đồng, thấp hơn hàng chính hãng cùng dung lượng 200.000 đồng.

iPhone 11 là phiên bản nâng cấp từ iPhone XR.

XR ra mắt cùng lúc với XS và XS Max năm ngoái. Đây là mẫu iPhone có thiết kế nhiều màu sắc nhất từ trước đến nay với 6 lựa chọn màu. Máy mang màn hình tai thỏ nhưng bị Apple cắt giảm nhiều tính năng, như không dùng màn hình OLED mà là LCD; độ phân giải thấp hơn iPhone 8 Plus và 7 Plus; không có cụm camera kép chuyên chụp chân dung mà dùng camera đơn và AI để xử lý hiệu ứng xoá phông. Đây là phiên bản iPhone bán kém tại thị trường Việt Nam, Tỷ lệ người mua chọn model này rất thấp, chỉ khoảng 5 đến 10% nếu so với iPhone XS và XS Max.

iPhone 11 là phiên bản nâng cấp với cấu hình mới, có thêm camera ống kính góc siêu rộng nhưng thiết kế mặt trước, màn hình và chất liệu vỏ vẫn giống iPhone XR.

Tuấn Anh