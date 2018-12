Loạt smartphone giảm giá trong tháng 9 / Giá smartphone cao cấp giảm hàng loạt khi iPhone mới xuất hiện

Giá iPhone ở Việt Nam cùng hạ sau khi Xs và Xs Max xuất hiện. Ảnh: Wsj.

Trên thị trường xách tay, giá iPhone X hàng xách tay mới 100% tuần đầu tháng 10 còn 21,5 triệu đồng cho bản 64 GB và 24,5 triệu đồng cho bản 256 GB, giảm 500.000 đồng so với tháng 9. Còn bản 64 GB dạng đã qua sử dụng giờ dưới 19 triệu đồng.

Biến động nhất là giá của iPhone X chính hãng. Trong vòng nửa tháng qua, giá tại các hệ thống lớn như FPT Shop và Thế Giới Di Động đều giảm sâu, thấp hơn mức cũ tới 3 triệu đồng, còn lần lượt là 26,99 và 31,8 triệu đồng cho bản 64 GB và 256 GB. Tại các cửa hàng nhỏ hơn, giá iPhone X chính hãng bản VN/A xuống 23,7 triệu đồng - mức thấp nhất kể từ khi sản phẩm được phân phối ở Việt Nam và chênh lệch hơn 6 triệu đồng so với giá niêm yết gần một năm trước.

Từ giữa tháng 9 đến giờ, doanh số bán của iPhone X đã tăng gấp đôi so với hồi tháng 8. Thậm chí sau khi iPhone Xs và Xs Max lên kệ cuối tháng 9, model này còn bán chạy hơn, đại diện một hệ thống bán lẻ lớn ở Hà Nội khẳng định. Trong khi đó, theo thông báo trên website của Apple, iPhone X đã bị Apple dừng sản xuất từ giữa tháng 9, dù mới có mặt trên thị trường chưa đầy một năm.

Người dùng không quan tâm đến việc iPhone X bị "khai tử", mà người ta chỉ quan tâm tới giá của sản phẩm này cao hay thấp - Trung Trí, quản lý một cửa hàng ở (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Giá iPhone X ở Việt Nam trong vòng một năm qua.

Không chỉ iPhone X mà giá của những mẫu cũ hơn như iPhone 7 Plus, 8 hay 8 Plus ở Việt Nam cũng giảm. Với iPhone 7 Plus, giá trên thị trường xách tay đã về sát mốc 10 triệu đồng với bản 32 GB, còn máy chính hãng bản VN/A khoảng 16 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết 2 triệu đồng. Với iPhone 8 và 8 Plus, giá máy chính hãng đầu tháng 10 giảm 1 triệu đồng so với tháng 9 - bản 64 GB lần lượt 16,5 và 19,8 triệu đồng, còn ở thị trường xách tay, giá bộ đôi iPhone 8 giảm khoảng 300.000 đến 400.000 đồng - lần lượt 15 và 18,6 triệu đồng.

Tuấn Anh