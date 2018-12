iPhone giảm giá hàng loạt để kích cầu dịp World Cup

Thị trường Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện loại iPhone X hàng Certified Pre-Owned (CPO) với mức giá rẻ hơn khá nhiều so với hàng mới, chỉ khoảng 22,5 triệu đồng cho phiên bản 64GB. Sản phẩm "tân trang" có giá trung bình rẻ hơn hàng mới xách tay khoảng 2 triệu đồng và thấp hơn giá niêm yết chính hãng tới gần 8 triệu đồng. Riêng bản 256GB, mức chênh lệch vào khoảng 3 đến 9 triệu đồng.

Theo một cửa hàng đang kinh doanh loại hàng này trên phố Thái Hà (Hà Nội), iPhone X tân trang là loại máy từng được Apple đưa ra thị trường nhưng vì một số lý do, đã bị trả trở lại nhà máy của Apple. Ví dụ, người mua không vừa ý và đem trả lại hàng cho Apple.

iPhone X hàng tân trang CPO có hộp đựng khác với hàng mới 100%. Ảnh: Nhật Tảo.

Tuỳ từng trường hợp, máy có thể được thay linh kiện mới bao gồm cả pin và khi bán ra lại thị trường vẫn thuộc dạng máy chưa kích hoạt và còn đầy đủ bảo hành 12 tháng. Khác với hàng đã qua sử dụng, những chiếc iPhone dạng tân trang đều là hàng được đảm bảo từ Apple và hình thức, chất lượng hệt như máy mới.

iPhone X hàng CPO (Certified Pre-Owned) vẫn đi kèm đầy đủ hộp đựng và phụ kiện tai nghe, cáp, sạc như máy mới. Thông tin số serial và imei nằm phía sau hộp cũng trùng khớp với thông tin ở phần mềm trong máy. Tuy nhiên, vỏ hộp chỉ có đúng tên gọi iPhone X và dòng chữ Certified Pre-Owned, khác với vỏ của máy mới.

Tuy nhiên, vì máy có hình thức hoàn toàn mới và đầy đủ phụ kiện cũng như thời gian bảo hành 12 tháng, để nhận biết iPhone X hàng CPO người dùng có thể lưu ý đến mã hiệu kiểu mã (model number) trong phần cài đặt (settings). Với hàng CPO, ký tự bắt đầu thường là F, ví dụ FQA52LL/A, thay vì M, ví dụ MQA52LL/A, như hàng mới 100%.

Người dùng dễ bị nhầm iPhone hàng CPO với hàng mới nếu không chú ý đến mã hiệu trong phần mềm.

Trước iPhone X, ở thị trường Việt Nam các mẫu iPhone 7, 7 Plus hay cũ hơn như SE hay iPhone 6, 6s hàng "tân trang" CPO cũng xuất hiện khá phổ biến với số lượng lớn. Sau gần một năm có mặt trên thị trường, ngoài việc giá hàng mới giảm mạnh, iPhone X hàng đã qua sử dụng dạng 99% cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Dù vậy, giá của chúng khá cao nếu so với iPhone 7 hay 7 Plus khi phiên bản 64GB đang được một số cửa hàng ở Hà Nội đưa ra mức giá hơn 20 triệu đồng.

Tuấn Anh