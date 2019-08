Những chiếc iPhone bị mất tính năng bảo mật quan trọng nhưng vẫn được nhiều cửa hàng bày bán với giá 10 đến 11 triệu đồng, tuỳ dung lượng.

"Shop vừa về lô iPhone X mới giá siêu rẻ, thấp hơn iPhone 8 Plus nhé mọi người", một cửa hàng chuyên kinh doanh iPhone ở khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo trên trang mạng xã hội của mình. iPhone X phiên bản 64 GB giá 10 triệu đồng còn bản 256 GB là 11 triệu đồng. So với mức chính hãng, cả hai mẫu trên đều rẻ bằng nửa giá.

iPhone X là thế hệ đầu tiên có cảm biến Face ID.

Những chiếc iPhone X giá rẻ này là iPhone bị mất tính năng nhận diện khuôn mặt - Face ID. Chúng không còn là máy mới mà đã qua sử dụng. Loại hàng này từng có Việt Nam từ nhiều tháng qua, nhưng tới giờ mới xuất hiện với số lượng lớn, được nhiều nơi kinh doanh như kiểu máy mới.

Theo một người bán, chỉ có một số ít máy là mua lại từ người dùng trong nước rồi bán lại, còn phần lớn đều là hàng được nhập trực tiếp từ nước ngoài về. Vì thế, hình thức bên ngoài của các máy đẹp không thua kém máy mới đập hộp.

"Mặc dù mất tính năng mở khoá bằng khuôn mặt, việc selfie, gọi điện bằng camera trước trên các máy này vẫn bình thường, nên mình vẫn mua", Anh Vũ, một người vừa mua iPhone X mất Face ID cho hay. "Dù sao nó cũng tiết kiệm được vài triệu đồng cho mình so với mua máy khoá mạng hay hàng cũ 99%". Ngoài lý do như của Anh Vũ, nhiều người chọn iPhone X mất Face ID còn bởi vì giá rẻ hơn iPhone 8 Plus, thiết kế sang hơn iPhone XR, hình thức bên ngoài chẳng khác gì iPhone XS hay XS Max...

Tuy nhiên, theo anh Mạnh Tuấn, một người kinh doanh iPhone lâu năm ở Hà Nội, iPhone X mất Face ID là loại hàng gặp nhiều rủi ro nhất về chất lượng hiện nay.

Theo Anh Tuấn, việc bị hỏng Face ID còn chứng tỏ thiết bị từng gặp vấn đề nghiêm trọng chứ không còn nguyên bản hay chưa bị mổ xẻ, thay thế linh kiện như quảng cáo của một số nơi. Máy có thể bị va đập, rơi, vỡ màn hình cho tới bị vào nước. Việc đã mở linh kiện hay máy trục trặc với camera chính... đều có thể khiến cho iPhone Face ID dính lỗi. Vì thế về lâu dài, không chỉ mất tính năng nhận diện khuôn mặt mà những chiếc iPhone X giá rẻ này còn gặp nhiều vấn đề khác.

Ngoài ra, không chỉ camera trước, Face ID còn bao gồm nhiều cảm biến khác nhau, khó sửa. Nếu muốn thay, chi phí phải mất 3 đến 4 triệu đồng.

Face ID không có camera trước mà còn gồm nhiều linh kiện khác, chi phí thay đắt đỏ. Ảnh: ifixit.

Ra mắt cuối 2017, iPhone X là thế hệ smartphone đầu tiên Apple bỏ cảm biến vân tay và thay thế bằng cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D, Face ID. Máy cũng sử dụng màn hình công nghệ OLED với thiết kế tràn viền và khuyết kiểu tai thỏ. Thời gian đầu mới có mặt ở Việt Nam, sản phẩm được bán ở mức 30 triệu đồng.

Tuấn Anh