iPhone SE đáng mua hơn iPhone X

Đứng số một trong danh sách là iPhone 7 Plus với các ưu điểm như camera kép, chống nước và thiết kế không quá khác biệt so với iPhone 8 Plus. Tuy nhiên, lựa chọn này có giá rẻ hơn nhiều trong khi chỉ bị mất tính năng sạc không dây và mặt lưng kính. Giá bán khởi điểm của máy tại Việt Nam là 16,5 triệu đồng, thấp hơn tới 4 triệu đồng so với iPhone 8 Plus.