Sau Tết, thị trường điện thoại xách tay tràn ngập các dòng iPhone khoá mạng giá rẻ. Với loại iPhone lock như này, người dùng muốn sử dụng để liên lạc sẽ phải gắn thêm sim ghép.

So với một tháng trước, giá của iPhone khoá mạng ở Việt Nam có nhiều biến động. Hiện tại giá các model như iPhone 6 và 6 Plus 16GB chỉ ngang những mẫu smartphone Android tầm trung, khoảng 8 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với hồi trước Tết. Thêm 800.000 đồng, người dùng có thể chọn lên bản dung lượng 128GB cao nhất. iPhone 6 Plus 16 bản lock cũng đã xuống dưới 9 triệu đồng. Trong khi đó, bộ đôi này hàng xách tay là từ 13 triệu đồng còn hàng chính hãng là từ 15 triệu đồng.

Trần Tuấn, chủ một cửa hàng ở Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội), cho hay, nguồn hàng dồi dào đang khiến cho giá của iPhone 6 và 6 Plus khoá mạng rớt mạnh.

Không chỉ 6 và 6 Plus, giá của iPhone 5s khoá mạng cũng được cho là đã xuống gần "đáy". Bản 16GB còn chưa tới 4 triệu đồng, rẻ hơn một nửa so với giá niêm yết của bản chính hãng ở Việt Nam. So với iPhone 5c hay iPhone 5 khoá mạng, iPhone 5s lock giờ chỉ đắt hơn vài trăm nghìn đồng. Hiện tại, iPhone 5s khóa mạng đã bằng giá của những mẫu smartphone phổ thông chạy Android hay Windows Phone.

iPhone 6 và 6 Plus khoá mạng giá rẻ tràn về sau Tết.

Tuy nhiên, theo anh Phạm Xuân Việt, chủ một cửa hàng điện thoại ở phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), hàng giá rẻ cũng có "giá" của nó. Ngoài việc phải sử dụng sim ghép hay còn một số lỗi vặt như kiểm tra tài khoản, nạp tiền... chưa khắc phục được, chất lượng máy cũng khó đảm bảo.

Anh Việt chia sẻ, việc iPhone 6, 6 Plus hay 5s lock rớt giá mạnh là do sau Tết một lượng lớn hàng đã qua sử dụng tràn về Việt Nam mà các cửa hàng gọi là hàng "lướt" hay "like new" vì hình thức trông giống máy mới nhưng không có hộp đựng, đầy đủ phụ kiện đi kèm.

Giống iPhone xách tay bản quốc tế, iPhone khoá mạng giờ cũng có nhiều loại khác nhau, giá cũng khác nhau và có chênh lệch lớn.

Nếu muốn mua máy lock nhưng mới và nguyên hộp, người dùng phải bỏ thêm khoảng 2 triệu đồng. Ví dụ, iPhone 6 16GB là gần 10 triệu đồng. Tuy nhiên, chất lượng được đảm bảo hơn do nguồn gốc và các phụ kiện đi kèm đều rõ ràng và được đảm bảo.

Những người sử dụng iPhone lâu năm đều cho rằng nên cẩn trọng khi mua hàng khoá mạng. Những vấn đề nhỏ như kích hoạt tính năng gọi điện, nhắn tin miễn phí của Apple (iMesssage, Facetime) như thế nào, làm thế nào để kiểm tra tài khoản, nạp tiền... sẽ phức tạp với người không quen dùng.

Còn chi phí để mở mạng, chuyển sang bản quốc tế cho iPhone lock sau này cũng không rẻ, tuỳ từng nhà mạng nước ngoài và có khi lên tới vài triệu đồng.

Tuấn Anh