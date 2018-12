iPhone chính hãng mở bán ở Việt Nam

Nhiều khách hàng chia sẻ, họ đợi mua iPhone 7 và 7 Plus chính hãng thay vì hàng xách tay vì năm nay chương trình khuyến mại của các nhà bán lẻ khá tốt. Như tại hệ thống Thế Giới Di Động, iPhone 7 và 7 Plus còn được bán ra với chương trình trả góp 0% hoặc tặng thêm một năm bảo hiểm vàng. Bên cạnh đó, giá bán của iPhone 7 và 7 Plus chính hãng không bị tình trạng đội giá, mỗi màu một kiểu như hàng xách tay.